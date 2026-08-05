Patru bărbați, reținuți după o bătaie pe terasa unui local din Dofteana

Patru bărbați au fost reținuți de polițiștii băcăuani în urma unui conflict spontan izbucnit pe terasa unei societăți comerciale din comuna Dofteana, incident soldat cu agresiuni reciproce și tulburarea ordinii publice.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, în cursul zilei de 4 august, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești au fost sesizați de un tânăr în vârstă de 27 de ani, din Dofteana, care a reclamat că a fost agresat fizic de mai multe persoane.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că tânărul se afla pe terasa unui local din comună împreună cu alți trei bărbați, în vârstă de 22, 37 și 53 de ani. Pe fondul unui conflict spontan, cei patru s-ar fi agresat reciproc, provocând totodată tulburarea ordinii și liniștii publice.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tuturor celor implicați. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, urmând ca procurorii să stabilească măsurile procesuale care se impun.