Dragoș Benea: Investițiile europene transformă comunele Filipeni și Stănișești în exemple de dezvoltare locală

Europarlamentarul PSD Dragoș Benea susține că administrațiile din comunele Filipeni și Stănișești demonstrează că fondurile europene pot produce schimbări semnificative chiar și în localitățile cu resurse financiare limitate, dacă sunt gestionate de administrații eficiente.

Dragoș Benea a arătat că a participat la inaugurarea Centrului Comunitar Integrat din Filipeni, investiție realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro. Potrivit acestuia, noua investiție va asigura servicii medicale și sociale moderne, va îmbunătăți activitatea administrativă și va contribui la dezvoltarea serviciilor destinate educației și comunității.

Liderul social-democrat a apreciat activitatea primarului Rodica Ambrosie, afirmând că administrația locală a reușit, după anul 2016, să schimbe direcția de dezvoltare a comunei și să lase în urmă proiectele controversate asociate fostelor administrații liberale.

Referindu-se la comuna Stănișești, Dragoș Benea a evidențiat două proiecte pe care le consideră unice la nivelul județului Bacău. Primul vizează reabilitarea energetică a aproximativ 350 de locuințe și dotarea acestora cu panouri fotovoltaice, printr-o finanțare PNRR de circa 8 milioane de euro, investiție despre care afirmă că nu presupune costuri pentru proprietari și contribuie la creșterea independenței energetice a gospodăriilor.

Al doilea proiect este realizarea unei platforme moderne pentru colectarea și valorificarea gunoiului de grajd, finanțată din fonduri europene cu aproximativ un milion de euro și prezentată drept o investiție care respectă cele mai exigente standarde de protecție a mediului. Tot la Stănișești a fost finalizat și un centru de servicii medicale, realizat cu finanțare europeană și deja pus la dispoziția locuitorilor.

În mesajul său, europarlamentarul PSD a susținut că aceste investiții confirmă capacitatea administrațiilor conduse de primarii Rodica Ambrosie și Bogdan Popa de a atrage și implementa proiecte europene cu impact direct asupra calității vieții locuitorilor.

Totodată, Dragoș Benea a criticat actualele măsuri guvernamentale promovate de premierul Ilie Bolojan, pe care le consideră nefavorabile administrațiilor locale, și a transmis că Partidul Social Democrat va continua să sprijine primarii pe care îi consideră performanți în gestionarea proiectelor de dezvoltare.

Potrivit europarlamentarului, Filipeni și Stănișești reprezintă exemple că investițiile europene pot accelera dezvoltarea comunităților rurale atunci când sunt însoțite de o administrație locală eficientă.