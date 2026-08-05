Poliția caută o fetiță de 11 ani dispărută din comuna Parava

Polițiștii băcăuani desfășoară căutări pentru găsirea unei minore de 11 ani din comuna Parava, după ce aceasta a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, este vorba despre Neculcia Andreea Elena, în vârstă de 11 ani. Dispariția a fost sesizată după ce fata a plecat de acasă, iar până în prezent nu a mai putut fi contactată.

Conform semnalmentelor transmise de polițiști, minora are aproximativ 1,30 metri înălțime, ochi căprui și păr șaten, lung.

La momentul dispariției era îmbrăcată cu un tricou alb, pantaloni scurți negri și purta șlapi albaștri.

Polițiștii fac apel la cetățenii care pot oferi informații despre locul în care s-ar putea afla minora să contacteze de urgență Poliția Municipiului Bacău, la numărul 0234.202.056, Dispeceratul IPJ Bacău, la 0234.202.000, sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Autoritățile continuă verificările pentru depistarea fetei și îndeamnă orice persoană care deține informații relevante să le comunice cât mai rapid polițiștilor.