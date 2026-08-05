Bacăul își lansează primul festival de film independent

Overthink Film Fest va reuni, în luna august, tineri cineaști, profesioniști din industrie și publicul larg, într-un eveniment construit de o generație crescută în jurul pasiunii pentru film.

În perioada 7–9 august 2026, ecranul amplasat pe Insula de Agrement va deveni centrul unui eveniment fără precedent pentru viața culturală a orașului. Bacăul va găzdui prima ediție a Overthink Film Fest, un festival dedicat cinematografiei independente și tinerilor creatori aflați la început de drum.

Festivalul va transforma Insula de Agrement, Hub Orizont și Teatrul Municipal Bacovia în spații dedicate filmului, educației și dialogului cultural, reunind publicul, studenții, liceenii și profesioniștii din industrie într-un eveniment unic pentru oraș.

Organizat de Asociația Clubul de Film Overthink, festivalul reprezintă punctul culminant al unui proiect început în 2021, la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, când un grup de elevi pasionați de cinematografie a decis să creeze un spațiu în care tinerii să poată învăța, experimenta și realiza propriile filme.

Astăzi, comunitatea reunește aproape 60 de membri din liceele municipiului Bacău și aduce împreună generații diferite de tineri – de la elevi aflați la început de drum până la foști membri care și-au continuat studiile în domeniul cinematografiei.

Prin club au trecut deja mai multe generații de pasionați de film. Unii au urmat sau au absolvit facultăți de profil, în timp ce alții își descoperă acum această pasiune odată cu primii ani de liceu. Între aceste generații s-a format o comunitate activă, unită de dorința de a spune povești prin imagine și de a aduce cinematografia mai aproape de tineri.

Activitatea clubului s-a concretizat în numeroase participări la competiții naționale și internaționale. Membrii Overthink au obținut premii importante în cadrul festivalului CineDrama, inclusiv două premii consecutive pentru actorie și un premiu pentru cel mai bun scurtmetraj. Alte producții au fost remarcate la Boovie, unde au primit mai multe distincții și mențiuni.

În 2025, scurtmetrajul „Schokolade” a fost premiat în cadrul festivalului internațional „Toamnă la Voroneț”. Filmul a fost realizat de Matei Elesei, unul dintre fondatorii Clubului Overthink, în prezent absolvent al Facultății de Film din cadrul Universității Hyperion.

Aceste rezultate au demonstrat nu doar potențialul tinerilor implicați în proiect, ci și existența unei comunități locale interesate de cinematografie. Din această experiență s-a născut și ambiția organizării unui festival propriu.

Ideea Overthink Film Fest a apărut firesc, în urma experiențelor acumulate de membrii clubului în ultimii ani. Participând la concursuri, festivaluri și proiecte cinematografice din întreaga țară, aceștia au descoperit cât de importante sunt astfel de evenimente pentru dezvoltarea tinerilor aflați la început de drum. Mulți și-au descoperit pasiunea pentru film datorită oportunităților create de generațiile care i-au precedat. Astăzi, prin Overthink Film Fest, își propun să ofere aceeași șansă unei noi generații de liceeni și studenți, construind la Bacău un spațiu în care filmul să însemne mai mult decât o simplă proiecție: un loc al întâlnirii, al învățării și al colaborării.

Una dintre componentele centrale ale festivalului va fi concursul de scurtmetraje destinat liceenilor și studenților. Filmele selectate vor fi evaluate de un juriu format din profesioniști ai industriei cinematografice, iar publicul va putea desemna câștigătorul Premiului Publicului prin vot.

Programul va include, de asemenea, proiecții speciale în aer liber, ateliere de regie, scenaristică, actorie, fotografie și analiză cinematografică, precum și întâlniri cu invitați din industrie.

Festivalul își propune însă să fie mai mult decât o serie de proiecții. Spațiul de pe Insula de Agrement va găzdui zone dedicate cinematografiei, muzicii, fotografiei, artelor vizuale și teatrului, transformând evenimentul într-o experiență culturală complexă și accesibilă tuturor categoriilor de public. Concerte, momente artistice, expoziții și activități interactive vor completa programul celor trei zile.

Overthink Film Fest își propune să devină primul festival de film independent organizat la această scară în municipiul Bacău și să contribuie la dezvoltarea unei comunități active în jurul cinematografiei. Totodată, festivalul urmărește să creeze noi oportunități pentru tinerii pasionați de film și să demonstreze că inițiative culturale de amploare pot lua naștere și în afara marilor centre universitare ale țării.

Dacă prima ediție își va atinge obiectivele, Overthink Film Fest nu va reprezenta doar un eveniment de trei zile, ci începutul unei noi tradiții culturale pentru oraș. Pentru membrii Clubului Overthink, acesta este visul care a început într-o sală de clasă și care, în această vară, va ajunge pe cel mai mare ecran pe care l-au construit vreodată.

În cadrul festivalului, pe Insula de Agrement va fi organizată și o expoziție de automobile de epocă.