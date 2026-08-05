Trei jandarmi din Bacău, recompensați de MAI cu Diploma de Merit pentru rezultate deosebite

Trei jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au fost distinși de Ministerul Afacerilor Interne cu Diploma de Merit, în semn de apreciere pentru profesionalismul, curajul și rezultatele deosebite obținute în activitate.

Distincțiile au fost acordate cu prilejul Zilei Ministerului Afacerilor Interne, făcând parte din cele 35 de diplome oferite la nivel național. În cadrul unei ceremonii organizate la sediul inspectoratului, diplomele au fost înmânate de prim-adjunctul inspectorului-șef al IJJ Bacău, colonelul Mihai Munteanu.

Printre cei recompensați se numără plutonierul adjutant Marius Cociaș și plutonierul adjutant-șef Ștefan Florea, apreciați pentru intervențiile prompte în situații de urgență și pentru sprijinul acordat persoanelor aflate în dificultate, inclusiv prin acordarea primului ajutor până la sosirea echipajelor specializate.

Cea de-a treia Diplomă de Merit a fost acordată plutonierului adjutant-șef Fanică Călin Adam, remarcat pentru integritatea și probitatea morală demonstrate atât în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cât și în afara acestora, precum și pentru rezultatele profesionale obținute de-a lungul carierei.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, diplomele, semnate de ministrul Cătălin Predoiu, au fost acordate „în semn de profund respect și recunoștință pentru curajul, profesionalismul și spiritul de sacrificiu în slujba siguranței comunității și pentru modul exemplar în care și-au îndeplinit datoria față de cetățeni și de țară”.

Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău i-a felicitat pe cei trei subofițeri, subliniind că distincțiile reprezintă o recunoaștere a dedicării și profesionalismului de care dau dovadă jandarmii băcăuani în misiunile desfășurate în sprijinul comunității.