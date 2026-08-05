Două incendii de locuințe în aceeași seară în județul Bacău. O persoană a ajuns la spital cu arsuri

Pompierii militari băcăuani au intervenit, în cursul serii de miercuri, pentru stingerea a două incendii izbucnite la locuințe din comunele Prăjești și Mărgineni. În timp ce primul eveniment s-a soldat doar cu pagube materiale, cel de-al doilea s-a încheiat cu rănirea unei persoane, transportată la spital.

Primul incendiu a fost semnalat în satul Prăjești, comuna Prăjești, unde flăcările au cuprins acoperișul unei locuințe. Pentru intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara mecanică și autofreza din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, fiind solicitat și sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Prăjești.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul casei. Pompierii au reușit să lichideze focul, însă aproximativ 120 de metri pătrați din acoperiș au fost distruși de flăcări. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

În aceeași seară, un alt incendiu a izbucnit la o locuință din satul Barați, comuna Mărgineni. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Parincea, o autofreză, o autospecială de primă intervenție și comandă din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma incendiului, o persoană care prezenta arsuri a fost evaluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Flăcările au afectat aproximativ 150 de metri pătrați, fiind cuprinse de incendiu locuința și două anexe gospodărești. Incendiul a fost lichidat, iar pompierii au continuat intervenția pentru înlăturarea efectelor negative și stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-au produs cele două incendii.