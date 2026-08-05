Motan dispărut după un zbor Bacău – Bruxelles, găsit viu după 17 zile pe aeroport. Cazul a mobilizat comunitatea românească

Motanul Mișu, dispărut imediat după aterizarea unei curse venite de la Bacău pe Aeroportul din Bruxelles, a fost găsit teafăr după 17 zile de căutări, într-un caz care a mobilizat atât comunitatea românească din Belgia, cât și echipele de securitate ale aeroportului, relatează Libertatea.

Potrivit publicației, Mișu, un motan din rasa Chartreux, în vârstă de 10 ani, a călătorit în cala unei aeronave care a decolat din Bacău pe 17 iulie. La sosirea în Belgia, proprietara a constatat că animalul dispăruse, primind doar cușca de transport, deteriorată și goală.

Într-o postare publicată pe Facebook, proprietara a relatat că personalul aeroportului i-a explicat că motanul ar fi evadat undeva între aeronavă și facilitățile aeroportului, în timpul transferului, însă nimeni nu a putut preciza unde sau cum s-a produs incidentul.

„Când avionul a aterizat la Bruxelles, mama mea a mers să-l ia. În loc să-l primească pe Mișu… i s-a înmânat transportorul său complet gol. Personalul aeroportului i-a spus că Mișu a evadat undeva între aeronavă și facilitățile aeroportului, în timp ce era încă în custodia companiei aeriene și/sau a companiei de manipulare la sol”, a scris aceasta.

Proprietara a criticat și modul în care a fost înregistrat incidentul, susținând că raportul de neregularitate a fost clasificat drept „geantă deteriorată”, deși era vorba despre dispariția unui animal viu.

Timp de peste două săptămâni, nu a existat nicio urmă a motanului, în ciuda căutărilor desfășurate în perimetrul aeroportului. În cele din urmă, Mișu a fost găsit și înapoiat familiei sale.

Deocamdată, nu au fost făcute publice detalii privind locul exact în care a fost descoperit animalul sau modul în care acesta a reușit să supraviețuiască timp de 17 zile într-o zonă aeroportuară intens circulată.

Potrivit Libertatea, autoritățile și reprezentanții aeroportului nu au oferit, până în prezent, informații suplimentare privind circumstanțele recuperării motanului.