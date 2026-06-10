Curtea de Apel Bacău a redus pedeapsa unui inculpat condamnat pentru ultraj. Ce înseamnă decizia și de ce este importantă

O decizie recentă a Curții de Apel Bacău aduce în atenție un principiu esențial al procesului penal: judecătorii nu pot condamna o persoană pentru mai multe infracțiuni decât cele pentru care aceasta a fost trimisă în judecată, decât dacă urmează procedurile legale de schimbare a încadrării juridice.

Analiza aparține avocatului Radu-Gabriel Patriche și a fost publicată pe platforma juridică Juridice.ro, pornind de la Decizia penală nr. 426 din 3 iunie 2026 a Curții de Apel Bacău.

De la două infracțiuni la patru

Cazul îl privea pe un inculpat acuzat de ultraj împotriva a doi agenți de poliție. Potrivit rechizitoriului, acesta fusese trimis în judecată pentru două infracțiuni de ultraj, câte una pentru fiecare polițist implicat în incident.

În timpul conflictului, inculpatul atât i-ar fi amenințat, cât și agresat fizic pe cei doi agenți.

Instanța de fond a considerat însă că amenințările și actele de violență trebuie tratate separat și a ajuns la concluzia că au fost comise patru infracțiuni distincte de ultraj. Pe această bază, judecătorii au stabilit o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 8 luni de închisoare.

Ce a observat Curtea de Apel

Judecătorii Curții de Apel Bacău au constatat că soluția este nelegală nu pentru că faptele nu ar fi existat, ci pentru că instanța a depășit limitele în care fusese sesizată.

Mai simplu spus, procurorii trimiseseră inculpatul în judecată pentru două infracțiuni, iar pe parcursul procesului nu fusese dispusă nicio schimbare oficială a încadrării juridice. În aceste condiții, instanța nu putea ajunge să condamne persoana pentru patru infracțiuni.

Curtea a explicat că amenințările și lovirile au avut loc în aceeași împrejurare și au fost acte succesive. Din punct de vedere juridic, amenințarea este „absorbită” de infracțiunea mai gravă care vizează integritatea corporală a victimei.

Pedeapsa a fost redusă

În urma reanalizării dosarului, Curtea de Apel Bacău a menținut încadrarea juridică din rechizitoriu și a stabilit două pedepse: una de un an de închisoare pentru ultrajul comis împotriva unuia dintre polițiști și una de doi ani pentru ultrajul comis împotriva celui de-al doilea.

După aplicarea regulilor privind concursul de infracțiuni, instanța a stabilit o pedeapsă finală de 2 ani și 4 luni de închisoare, cu menținerea suspendării executării sub supraveghere.

De ce este importantă decizia

Potrivit avocatului Radu-Gabriel Patriche, interesul practic al hotărârii constă în reafirmarea principiului legalității procesului penal.

Decizia transmite un mesaj clar: individualizarea pedepsei trebuie făcută în limitele stabilite de lege și de actul prin care inculpatul este trimis în judecată. Chiar dacă instanța apreciază că anumite fapte ar putea fi analizate diferit, aceasta nu poate extinde numărul infracțiunilor fără a respecta procedurile legale.

Pentru publicul larg, hotărârea reprezintă un exemplu al modului în care instanțele de apel verifică nu doar dacă o persoană este vinovată, ci și dacă regulile procesului penal au fost respectate de la început până la sfârșit.