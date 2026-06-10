Lucrările de modernizare a liniilor feroviare industriale de la combinatul lui Umbrărescu au intrat în etapa finală

Proiectul de reabilitare a liniilor de cale ferată uzinale din cadrul UMB STEEL Oțelu Roșu a ajuns într-o nouă etapă importantă, odată cu începerea lucrărilor de balastare a căii ferate, considerată una dintre fazele finale ale investiției.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, lucrările sunt realizate de NESS Proiect Europe, partener strategic al UMB STEEL, care a început așternerea stratului de piatră spartă între șine și traverse. Această operațiune reprezintă un indicator al progresului proiectului și al respectării graficului de execuție.

Modernizarea infrastructurii feroviare a debutat în toamna anului 2025, prin dezafectarea completă a vechii rețele industriale, aflată în exploatare încă din anul 1975. În prima etapă au fost îndepărtate șinele și traversele degradate, iar infrastructura existentă a fost excavată până la cota de fundare. Ulterior, a fost realizat un nou terasament din piatră spartă de mari dimensiuni, destinat preluării și distribuirii sarcinilor către terenul de fundare.

În cea de-a doua etapă a proiectului au fost reconstruite patru linii industriale și două ramificații care deservesc Oțelăria Electrică și noul Laminor. Lucrările au inclus montarea șinelor pe traverse din beton armat recuperate și pe traverse noi din lemn, utilizate în special în zona aparatelor de cale, unde este necesară o flexibilitate mai mare a structurii.

În prezent, constructorul desfășoară operațiunile de balastare și profilare a căii. Stratul de piatră spartă introdus între traverse are rolul de a stabiliza infrastructura feroviară, de a preveni deplasările șinelor și de a asigura drenarea eficientă a apelor pluviale. Totodată, balastul contribuie la protecția căii ferate împotriva efectelor ciclurilor de îngheț-dezgheț și la menținerea rezistenței structurale sub traficul greu de marfă.

Ultima etapă a proiectului va consta în burajul mecanizat și stabilizarea finală a căii. Această operațiune va fi realizată cu ajutorul unei mașini specializate care compactează balastul sub fiecare traversă prin vibrații controlate, eliminând golurile de aer și aducând linia la parametrii geometrici necesari pentru exploatarea în condiții de siguranță.

După finalizarea lucrărilor și efectuarea testelor tehnice, liniile industriale vor fi conectate la magistrala feroviară Oțelu Roșu – Caransebeș, urmând să asigure transportul materiilor prime și al produselor siderurgice în condiții moderne și de siguranță.

Reprezentanții proiectului subliniază că respectarea succesiunii tehnologice a lucrărilor este esențială pentru durabilitatea infrastructurii, fiecare etapă contribuind la stabilitatea și siguranța viitoarei exploatări feroviare.

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