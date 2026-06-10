Târgu Ocna: Serviciile voluntare și private pentru situații de urgență și-au desemnat campionii județeni

Stadionul „Măgura” din Târgu Ocna a găzduit, miercuri, etapa județeană a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență, competiție organizată sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău.

Evenimentul a reunit echipaje din cadrul serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență din județ, care și-au testat abilitățile în cadrul unor probe menite să evidențieze pregătirea pentru intervențiile operative. Participanții au concurat la pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafeta 4×100 de metri și proba „dispozitivul de intervenție”, evaluând viteza de reacție, coordonarea și îndemânarea echipelor.

La categoria Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU), primul loc a fost ocupat de SVSU Târgu Ocna, urmat de SVSU Onești și SVSU Buhuși. Premiul Fair-Play a fost acordat echipei SVSU Coțofănești.

În competiția destinată Serviciilor Private pentru Situații de Urgență (SPSU), locul I a revenit companiei SC Dedeman SRL, pe poziția a doua clasându-se Spitalul Municipal de Urgență Moinești, iar pe locul al treilea Thermoenergy Group. Premiul Fair-Play la această categorie a fost acordat Thermoenergy Group SA.

Reprezentanții ISU Bacău au transmis felicitări tuturor participanților pentru profesionalismul, spiritul competitiv și implicarea demonstrate pe parcursul competiției, mulțumind totodată Primăriei orașului Târgu Ocna pentru sprijinul acordat în organizarea evenimentului.

Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență au ca scop perfecționarea deprinderilor practice, dezvoltarea spiritului de echipă și creșterea capacității de răspuns în situații de urgență.