Orășelul Copiilor – o zi de neuitat pentru cei mici. Școala de Șoferi Smart ABC, a fost, ca de obicei, în centrul atenției

Duminică, 7 iunie, a avut loc un eveniment deosebit dedicat copiilor, numit „Orășelul Copiilor”. Evenimentul a adunat numeroși copii curioși și dornici de distracție, oferindu-le o experiență educativă și recreativă în același timp.

Printre cele mai apreciate activități s-au numărat prezentările de prim ajutor susținute cu sprijinul pompierilor, care le-au explicat copiilor, pe înțelesul lor, cum pot reacționa în situații de urgență. Cei mici au avut ocazia să descopere echipamentele folosite de salvatori și să afle informații utile într-un mod interactiv.

Atmosfera a fost plină de veselie. Copiii au cântat, s-au jucat, au primit baloane și s-au bucurat de numeroase activități pregătite special pentru ei. Zâmbetele și entuziasmul lor au transformat evenimentul într-o adevărată sărbătoare a copilăriei.

La „Orășelul Copiilor” a fost prezentă și Școala de Șoferi Smart ABC, care a oferit cărticele educative pentru copii, contribuind astfel la promovarea lecturii și a învățării prin joacă. Un moment special a fost oferit de domnul Johny Popa, administratorul Școlii de Șoferi Smart ABC, care i-a primit pe cei mici în mașinuța sa și le-a prezentat-o cu multă răbdare și bucurie, stârnind admirația și curiozitatea copiilor.

„Acest eveniment minunat a fost organizat de Școala Gimnazială Elias Luncani, căreia dorim să îi adresăm sincere mulțumiri pentru implicare, dedicare și pentru efortul depus în realizarea unei zile atât de frumoase pentru copii. Prin astfel de initiative comunitatea se apropie iar cei mici au ocazia să învețe,să socializeze și să se bucure de experiențe memorabile”, au transmis reprezentanții Școlii de Șoferi Smart ABC Bacău.

„Ca de fiecare dată, suntem prezenți la astfel de manifestări, pentru că noi vrem să sprijinim comunitatea și să explicăm cât de importantă este disciplina în trafic, chiar dacă astăxi a trebuit să o facem pentru copii atât de mici. Prin joacă și prin explicații pentru nivelul lor, trebuie să îi facem să înțeleagă că atunci când suntem în trafic, indifferent dacă suntem la volan sau ca simpli pietoni, trebuie să cunoaștem reguli de circulație pentru ca toți să fim în siguranță. Cei mici s-au și jucat dar au înțeles și rolul nosatru de aicii ceea ce înseamnă că noi ne-am atins, și de acastă data, țintele”, a mai subliniat Johny Popa, administratorul Școlii de Șoferi Smart ABC.

Evenimentul s-a bucurat de un real succes, oferind participanților momente frumoase, experiențe educative și amintiri de neuitat. „Orășelul Copiilor” a demonstrat încă o dată cât de importante sunt activitățile care îmbină distracția, învățarea și spiritul comunității.