Intervenție a Apelor Române pe pârâul Găureana, după inundațiile care au afectat DN11A și mai multe gospodării

Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău au intervenit de urgență pe pârâul Găureana, situat în apropierea municipiului Onești, pentru îndepărtarea blocajelor formate în albie în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile.

Potrivit reprezentanților Administrației Bazinale de Apă Siret, acumulările de materiale transportate de viituri au redus capacitatea de scurgere a cursului de apă, contribuind la inundarea unui sector al drumului național DN11A și a unor gospodării din zonă.

Lucrările desfășurate de echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău au avut ca obiectiv restabilirea secțiunii normale de scurgere a pârâului și diminuarea riscului producerii unor noi inundații în cazul unor episoade similare de vreme severă.

Reprezentanții Apelor Române atrag atenția că fenomenele meteorologice extreme devin tot mai frecvente, iar ploile torențiale concentrate pe intervale scurte de timp generează viituri rapide, în special pe cursurile de apă mici, unde efectele pot apărea într-un timp foarte scurt.

„Realitatea ultimilor ani ne arată că fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente. Ploile torențiale, concentrate pe intervale scurte de timp, generează viituri rapide și cresc riscul producerii inundațiilor, îndeosebi pe cursuri de apă de dimensiuni reduse. Schimbările climatice ne arată tot mai des că trebuie să fim pregătiți pentru fenomene care, până nu demult, erau considerate excepționale”, au transmis reprezentanții Apelor Române Siret.

Instituția subliniază că măsurile de prevenție și adaptare la noile condiții climatice devin esențiale pentru reducerea efectelor fenomenelor hidrometeorologice extreme și pentru protejarea comunităților aflate în zonele vulnerabile.