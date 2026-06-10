Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs la Oituz

Pompierii militari băcăuani au intervenit, miercuri după-amiază, în urma producerii unui accident rutier în comuna Oituz, satul Oituz.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma accidentului au rezultat două victime, conștiente și cooperante, care au fost evaluate și monitorizate medical la fața locului de către echipajele de intervenție.

Ulterior, cele două persoane au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești pentru investigații suplimentare și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Pe lângă acordarea primului ajutor, pompierii au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul producerii accidentului.

Cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier urmează să fie stabilite de către polițiști.