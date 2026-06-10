Arte marțiale: CS Hikaru Bacău, de zece!

Zece ca notă. Și precum numărul de sportivi cu care CS Hikaru Bacău s-a prezentat la ediția din acest an a Cupei Shinobi de la Voinești. O competiție la care karateka antrenați de Andreea și Elena Mazilu au urcat de 19 ori pe podium. „Felicitări tuturor sportivilor pentru efortul depus, părinților pentru susținere și antrenorilor pentru dedicare! Fiecare medalie este rezultatul orelor petrecute în dojo, al sacrificiilor și al dorinței de a deveni mai buni în fiecare zi” a fost mesajul clubului băcăuan.

Rezultate CS Hikaru la Cupa Shinobi

Kata

Locul 1: Amalia Cavaleru, Nikita Macarie, Alexandra Seciu, Evelina Bugus, Maya Arvinte, Eliza Pelin, Kim Michiu.

Locul 2: Teodor Marin, Alexandru Frunză.

Locul 3: Diana Ichim.

Kobudo Sai

Locul 1: Amalia Cavaleru, Nikita Macarie.

Locul 2: Kim Michiu.

Rezultate Kobudo Bo

Locul 1: Kim Michiu, Alexandra Seciu.

Locul 2: Nikita Macarie, Maya Arvinte, Amalia Cavaleru.

Locul 3: Eliza Pelin.