Exercițiu tactic la heliportul SJU Bacău: simulare de accident aviatic cu victime multiple

Echipe de pompieri, personal medical de urgență și specialiști ai Heliportului Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău au participat, miercuri, la un exercițiu tactic de amploare care a simulat producerea unui accident aviatic în zona heliportului unității medicale.

Potrivit scenariului, o aeroambulanță de tip EC135, aflată în apropierea finală pentru aterizare pe platforma Heliportului SMURD BC 1, a suferit o defecțiune la sistemul de control al rotorului. Deși pilotul a reușit să mențină aeronava stabilă, aterizarea s-a realizat în condiții dificile, patinele elicopterului lovind violent platforma.

În urma impactului, una dintre patine s-a deformat, iar aeronava a rămas într-o poziție instabilă. Totodată, o fisură produsă la nivelul rezervorului a determinat scurgerea combustibilului atât în interiorul, cât și în exteriorul elicopterului. Scenariul a inclus și izbucnirea unui incendiu la bord, care s-a propagat în exteriorul aeronavei.

Structura specializată a heliportului a intervenit pentru limitarea și stingerea incendiului, în timp ce echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență și personalul UPU-SMURD au desfășurat operațiuni de salvare și evacuare. În cadrul exercițiului au fost gestionate cinci victime: cei patru membri ai echipajului, care prezentau fracturi și arsuri la nivelul membrelor, precum și pacientul critic transportat de misiunea aeromedicală.

Victimele au fost preluate succesiv de echipele medicale, au primit primul ajutor și au fost transportate către structura de urgențe a spitalului pentru evaluare și tratament.

Reprezentanții SJU Bacău au precizat că exercițiul nu a implicat niciun risc real pentru populație sau personal, având ca principal obiectiv verificarea capacității de reacție și a cooperării dintre instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență.

„Siguranța pacienților și capacitatea de reacție în situații de urgență reprezintă priorități permanente pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău. Exercițiul tactic desfășurat astăzi a demonstrat importanța pregătirii continue, a profesionalismului și a cooperării dintre toate structurile implicate în gestionarea unor evenimente cu grad ridicat de complexitate”, a declarat managerul SJU Bacău, Ion-Marius Savin.

La activitate au participat reprezentanți ai conducerii spitalului, personalul Unității de Primiri Urgențe, echipele heliportului și cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău.

Astfel de exerciții sunt organizate anual la heliportul SJU Bacău, având rolul de a testa și perfecționa procedurile de intervenție, coordonarea echipelor și timpii de răspuns în cazul producerii unor situații reale de urgență.