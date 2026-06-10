Incendiu într-un apartament din municipiul Bacău; 20 de persoane s-au autoevacuat

Pompierii militari băcăuani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuințe de pe strada Digu Bârnat, din municipiul Bacău.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta în interiorul locuinței, fiind însoțit de degajări importante de fum.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară de intervenție și salvare de la înălțime, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma incendiului au fost afectate bunuri aflate în bucătăria și balconul apartamentului. Pe timpul intervenției, 20 de persoane s-au autoevacuat din imobil.

Nu au fost înregistrate victime și nu a fost necesară acordarea de îngrijiri medicale.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul în limitele găsite, împiedicând propagarea flăcărilor la celelalte apartamente din bloc.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă a producerii incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise.