Mașină înmatriculată în Ucraina răsturnată pe E85, la Filipești. Două persoane au ajuns la spital

Două persoane au fost rănite și transportate la spital în urma unui accident rutier produs marți, 9 iunie, pe DN2-E85, în localitatea Filipești, județul Bacău. Autoturismul, înmatriculat în Ucraina, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, accidentul s-a produs în jurul orei 13:00. Un bărbat în vârstă de 65 de ani, cetățean ucrainean, conducea autoturismul pe direcția Bacău – Roman, când, din motive ce urmează să fie stabilite, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Mașina a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat, impactul soldându-se cu rănirea șoferului și a unei femei de 62 de ani, aflată pe locul din dreapta-față.

Cele două victime au primit îngrijiri medicale la locul accidentului, după care au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

„La data de 09 iunie a.c., în jurul orei 13:00, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DN2-E85 în localitatea Filipești. Din primele verificări a reieșit faptul că un bărbat de 65 de ani, cetățean străin, în timp ce conducea un autoturism dinspre Bacău spre Roman, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare răsturnându-se în afara părții carosabile”, au transmis reprezentanții IPJ Bacău.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.