Piața de iGaming din România atrage noua platformă de cazino Zinx 

Sectorul de iGaming s-a dezvoltat considerabil în ultimii ani în România, în special după ce licențele ONJN au fost implementate. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a impus ca toți operatorii de jocuri de noroc să funcționeze doar după obținerea licenței pentru ca jucătorii să aibă parte de o experiență inedită, în timp ce beneficiază de protecția datelor personale și a banilor lor.

În momentul de față, orice platformă de iGaming respectabilă prezintă această licență și face eforturi să fie cât mai transparentă ca business. Acesta este cazul și pentru Zinx, o nouă platformă de iGaming oferită de Soft2Bet, oferind românilor un produs competitiv și relevant pentru piața curentă, așa cum a declarat și Yoel Zuckerberg, CFO al companiei.

Ce fel de jocuri poți accesa pe Zinx?

Zinx are o gamă largă de jocuri cu peste 2.000 de opțiuni de la cunoscuții producători Amushnet, Pragmatic Play sau NoLimit City. Poți explora jocuri noi sau reveni la cele clasice într-o singură platformă. Printre cele 100 de jocuri de cazino live, jocuri de masa și sloturi, poți vedea de asemenea care sunt cele mai populare jocuri ale momentului și observa clasamentul jocurilor fiecărui furnizor.

Jocurile sunt disponibile în mod demo, unde nu ai nevoie de un cont oficial pentru a juca, deci poți explora jocurile noi gratis pentru a-ți da seama de potențialul lor. Dar îți va trebui un cont oficial pentru a face depuneri și retrageri și a beneficia de profit pe baza jocurilor.

Ce bonusuri poți încasa la Zinx?

Bonusurile, ca și jocurile, sunt diverse, iar cel mai apreciat beneficiu este bonusul de bun venit, în valoare totală de 5.000 de lei și 500 de rotiri gratuite, pe care îl poți obține când îți creezi un cont nou. La înregistrare, trebuie să bifezi opțiunea de a primi bonusul și să faci o depunere minimă de 25 de lei printr-o metodă de plată acceptată.

Un alt bonus eficient este reîncărcarea săptămânală cu 50 de rotiri gratuite, iar câștigurile au un rulaj de 40x care este valabil 10 zile de la activarea lui. Poți accesa acest bonus cu o depunere de minimum 100 de lei, și trebuie de asemenea sa te înscrii în promoție săptămânal.

Bonusul de reîncărcare de weekend este disponibil între zilele de vineri și duminică dacă te înscrii înainte, și poți obține până la 600 de lei și 60 de rotiri gratuite. Un alt bonus include cashback-ul săptămânal pentru cazinoul live care oferă până la 10% din pierderile nete și poate ajunge până la 1.000 de lei pe săptămâna.

Este Zinx un cazino licențiat?

În legătura cu securitatea și legalitatea cazinoului, nu trebuie să îți faci griji deoarece platforma este înregistrată sub licența ONJN L1254520W001667, fiind autorizata până în 2035. De asemenea, site-ul Zinx Casino este parte din Romanix Limited, companie înregistrată în Malta.

Un alt detaliu care asigură siguranța jucătorilor este faptul că serviciul de relații cu clienții este accesibil în diverse metode pentru a facilita serviciile de gaming. De exemplu, dacă ai nevoie de a rezolva o problemă rapid, trebuie doar să accesezi secțiunea de live chat, unde un operator te va ajuta cât de repede posibil. De asemenea, pentru probleme mai complexe poți folosi adresa de email oficială sau chiar suna un operator pentru a discuta posibilitatea de a găsi o soluție, de exemplu în cazul în care întâmpini o problemă legată de o tranzacție.

Depuneri și retrageri la Zinx

Tranzacțiile făcute printr-o platformă de cazino trebuie să fie rapide și eficiente pentru a face experiența ta ca și jucător mult mai bună. În cazul Zinx cazino, depunerile sunt instante și sunt accesibile printr-o varietate de opțiuni, precum Visa/Mastercard, Skrill și Neteller. Indiferent de metoda de plată pe care o alegi, trebuie să depui o suma minimă de 25 de lei pentru a putea continua tranzacțiile.

Pe de alta parte, retragerile pot dura puțin mai mult, iar această durată depinde și de metoda de retragere aleasă. Totuși, acest proces este similar cu depunerile deoarece retragerea minimă este de 25 de lei, iar metodele de plată sunt aceleași cu depunerile.

De asemenea, fiecare tranzacție vine la pachet cu taxe și comisioane. Depunerile au un comision de administrare de 2%, ani retragerile un impozit de 4%, iar aceste comisioane sunt obligatorii deoarece contribuie la bugetul României. Acestea sunt singurele taxe de care trebuie să îți amintești când faci o tranzacție pe Zinx.

Despre MEGA Round la Zinx

Pe lângă beneficii și o mulțime de jocuri, Zinx oferă ceva nou în industria de jocuri casino: MEGA Round. Această experiență unică este dezvoltată de Soft2Bet, și este o strategie tip roată prin care poți câștiga premii. Procesul este următorul: atunci când faci un depozit și primești un token MEGA Round, poți să învârti roata și să primești premii diverse, precum recompense la cazinou și jocuri sportive.

Deși experiența nu pare ceva unic, ceea ce face MEGA Round să fie popular printre jucători este faptul că este atât de accesibil pentru oricine, și face parte din traseul tău ca jucător de a explora noi opțiuni și a face tranzacții. Formatul este de asemenea familiar pentru orice jucător, iar câștigarea unui premiu “random” poate încuraja jucătorii sa aibă o atitudine pozitivă când explorează noi jocuri.

Pe lângă transparența acestui joc și oferirea fiecărui jucător a unei șanse de câștig, Zinx deține un mecanism pentru jocul responsabil pe platforma prin care ajută orice persoana să își revizuiască comportamentul. De exemplu, există limite de depozit setate pe zi sau săptămână în cazul în care se pierde controlul asupra bugetului, sau pauze de joc necesare pentru o întrerupere temporară între sesiunile de jocuri. De asemenea, opțiunea de autoexcludere pentru câteva luni sau pentru totdeauna este necesară pentru persoanele care au nevoie să își găsească echilibrul între viața personală și pasiunea pentru jocuri.

Zinx, noul operator de jocuri cazino din România

Zinx este unul dintre cei mai noi operatori de jocuri cazino din România, introduse recent de Soft2Bet. Aceasta a devenit deja popular printre jucători datorită numărului imens de jocuri disponibile pe platformă (mai mult de 2.000), al bonusurilor, și a opțiunii de MEGA Round.