Ethosul performanței: Palmaresul olimpic ferdinandist

La Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău, fiecare nume înscris pe simeza excelenței reprezintă chintesența unui proces managerial coerent, coeziv și riguros. Dincolo de datele statistice, aceste rezultate reflectă o strategie atentă la nuanțe, ce definește și perpetuează spiritul ferdinandist. Păstrător al unei moșteniri ilustre, colegiul onorează viziunea fondatorilor și codul valoric al generațiilor trecute, privind în egală măsură spre viitor. Astfel, instituția modelează caractere și profiluri educaționale modern-ancorate, definite de aspirația spre performanță și competitivitate globală.
În acest spațiu al devenirii, rigoarea cantitativă a procentelor—fie că vorbim despre rate de promovare sau calificări la olimpiade—se transfigurează în valori vibrante, dublate de o înaltă responsabilitate morală.
Fiecare nume din palmaresul olimpic al Colegiului Național „Ferdinand I” din acest an școlar capătă o semnificație profundă, devenind mărturia vie a unui autentic angajament pedagogic. Suntem noi – profesori și discipoli deopotrivă –, semnatarii exigenți ai unui veritabil pact de credință în cunoaștere. Această alianță spirituală garantează nu doar succesul didactic, ci și integrarea armonioasă a tinerilor noștri în universul stabil al valorilor perene.
Prin parcursul lor dedicat autodepășirii, acești elevi remarcabili demonstrează că excelența nu este o coincidență, ci o promisiune îndeplinită—o filozofie vie a lucrului bine făcut și asumat, cu noblețe, până la capăt.
Iată profilurile de excepție ale celor care au transformat parcursul căutărilor în repere ale certitudinii, dăruindu-ne cea mai elocventă lecție de perseverență. Acești elevi remarcabili reprezintă sursa noastră de inspirație și mândrie, asumându-și cu responsabilitate și demnitate blazonul valoric al Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău:
|
Nr. crt.
|
Premiul obținut
|
Nume și prenume elev
|
Clasa elevului
|
Denumirea olimpiadei
|
Nume și prenume profesor
|
1
|
Premiul I
și Premiul Special
|
Ardei Cristian Mihai
|
a IX-a
|
Limba și Literatura Română
|
Stoean Mihaela
|
2
|
Premiul al II-lea
și Medalie de aur
|
Vența Patriciu
|
a VIII-a
|
Matematică
|
Savu Eleonora
|
3
|
Premiul al II-lea
|
Adamache Evelyne Annalisa
|
a XI-a
|
Limbi Romanice: Limba Italiană
|
Stanciu Florentina
|
4
|
Premiul al II-lea
|
Mărănduca Alexia
|
a X-a
|
Limba Germană Modernă
|
Briahnă Oana
|
5
|
Premiul III
și Premiul Special
|
Găină Miruna-Lucia
|
a X-a
|
Olimpiada Interdisciplinară ,,Cultură și Spiritualitate Românească”
|
Stoean Mihaela,
Ciuche Gabriela
|
6
|
Mențiune MEC și Premiul special geografie
Calificare la etapa internațională
|
Niță-Dominte Alexandru
|
a XI-a
|
Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”
|
Harasemciuc Nicu,
Mocanu Simona,
Tufescu Luciana,
Coman Mariana
|
7
|
Mențiune MEC și Medalie de argint
|
Paladie Denis-Andrei
|
a VI-a
|
Fizică
|
Vascan Nicoleta
|
8
|
Mențiune MEC și Medalie de argint
|
Merlan Denis-George
|
a IX-a
|
Tehnologia Informației și Comunicației
|
Muraru Crina-Cătălina
|
9
|
Mențiune MEC și Medalie de argint
|
Niță-Dominte Alexandru
|
a XI-a
|
Fizică
|
Harasemciuc Nicu Vasile
|
10
|
Mențiune MEC
|
Caunic Robert Matei
|
a VII-a
|
Chimie
|
Tufescu Luciana
|
11
|
Mențiune MEC
|
Stupu Tudor-Ioan
|
a VII-a
|
Olimpiada Națională de Educație Tehnologică și Aplicații Practice
|
Puiu Liliana
|
12
|
Mențiune MEC și Premiu de Excelență chimie
|
Săvuc Tudor Mihai
|
a IX-a
|
Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”
|
Florescu Dragoș,
Berza Mirela,
Tufescu Luciana,
Coman Mariana
|
13
|
Mențiune MEC
|
Stan Maria-Delia
|
a VI-a
|
Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus”
|
Roșu Roxana
|
14
|
Mențiune MEC
|
Gavril Ema
|
a IX-a
|
Limba Engleză
|
Nistor Nicoleta
|
15
|
Mențiune MEC
|
Strat Maria
|
a X-a
|
Limba Franceză
|
Stanciu Florentina
|
16
|
Mențiune MEC
|
Găină Miruna-Lucia
|
a X-a
|
Lectura ca abilitate de viață
|
Stoean Mihaela
|
17
|
Mențiune MEC
|
Popoveniuc Sânziana
|
a XI-a
|
Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” (Secțiunea II)
|
Zărnescu Nicoleta
|
18
|
Mențiune MEC
|
Corsan Dominica
|
a XI-a
|
Limba Rusă Modernă
|
Grozav Nicoleta
|
19
|
Mențiune MEC
|
Pesa-Moza Anais Helen
|
a XII-a
|
Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus”
|
Ceunaș Gigliola
|
20
|
Mențiune MEC
|
Neștian Vlad-Ioan,
Cohal Mihnea-Constantin
|
a X-a
|
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică
|
Întuneric Ana
|
21
|
Mențiune MEC
|
Echipa BLOOM:
Balan Sofia,
Bejan Tudor,
Dinu Andreea
|
a X-a
|
Olimpiada Națională de Statistică
|
Fâciu Maria-Ema
|
22
|
Mențiune MEC
|
Echipa FERDI_STAS:
Balan Marius,
Fodor Razvan-Adrian,
Șova-Gâtu George-Christian
|
a XI-a
|
Olimpiada Națională de Statistică
|
Trofin Ovidiu
|
23
|
Mențiune Specială
|
Săvuc Tudor
|
a IX-a
|
Chimie
|
Tufescu Luciana
|
24
|
Mențiune Specială
|
Doboș Paul
|
a X-a
|
Chimie
|
Tufescu Luciana
|
25
|
Mențiune de onoare
|
Săvuc Tudor
|
a IX-a
|
Fizică
|
Florescu Dragoș
|
26
|
Mențiune de onoare
|
Bertea Matei
|
a IX-a
|
Astronomie și Astrofizică
|
Harasemciuc Nicu Vasile
|
27
|
Medalie de bronz
|
Piștea Carol Ioan
|
a VI-a
|
Fizică
|
Vascan Nicoleta
|
28
|
Premiul Special
|
Cioroabă Alexandra
|
a VI-a
|
Lectura ca abilitate de viață
|
Roșu Roxana
|
29
|
Premiul Special
|
Butnărașu Miruna
|
a IX-a
|
Geografie
|
Mușat Mirela
|
30
|
Premiul Special
|
Ardei Cristian Mihai
|
a IX-a
|
Limba Franceză
|
Grozav Nicoleta
|
31
|
Premiul Special
|
Ardei Cristian Mihai
|
a IX-a
|
Olimpiada Interdisciplinară ,,Cultură și Spiritualitate Românească”
|
Stoean Mihaela,
Bejenaru Maricica
|
32
|
Premiul Special
|
Cuțic Luminița
|
a XII-a
|
Geografie
|
Mușat Mirela
|
33
|
Premiul special
|
Echipa formată din:
|
a XI-a
|
Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” (Secțiunea II)
|
Zărnescu Nicoleta
|
34
|
Participare
|
Săvuc Tudor
|
a IX-a
|
Biologie
|
Berza Mirela
|
35
|
Participare
|
Păduraru Veronica
|
a IX-a
|
Limba și Literatura Română
|
Roșu Roxana
|
36
|
Participare
|
Iordache Ștefan
|
a IX-a
|
Olimpiada de Informatica Aplicată -Acadnet
|
Trofin Gabriela
|
37
|
Participare
|
Gavril Ema
|
a IX-a
|
Biologie
|
Mocanu Simona
|
38
|
Participare
|
Neștian Vlad-Ioan
|
a X-a
|
Olimpiada de Inteligență Artificială
|
Întuneric Ana
|
39
|
Participare
|
Chiper Bianca
|
a X-a
|
Limba Engleză
|
Bardașu Nicoleta
|
40
|
Participare
|
Calistru Gabriela Maria
|
a X-a
|
Limba Franceză
|
Grozav Nicoleta
|
41
|
Participare
|
Banu Mara
|
a X-a
|
Istorie
|
Zărnescu Nicoleta
|
42
|
Participare
|
Negrii Miruna
|
a X-a
|
Limba Spaniolă
|
Roșioru Daniela
|
43
|
Participare
|
Filip-Hodorogea Alexia
|
a XI-a
|
Limba Spaniolă
|
Roșioru Daniela
|
44
|
Participare
|
Mateiaș Iosefina Anastasia
|
a XI-a
|
Religie Romano-Catolică
|
Bejenaru Maricica
|
45
|
Participare
|
Oprea Andrei
|
a XI-a
|
Tehnologia Informației și Comunicației
|
Întuneric Ana
|
46
|
Participare
|
Stan Mara-Andreea
|
a XI-a
|
Limba Engleză
|
Diaconu Cosmina
|
47
|
Participare
|
Apetroaei Mihai
|
a XII-a
|
Limba Engleză
|
Bardașu Nicoleta
|
48
|
Participare
|
Humă Daria
|
a XII-a
|
Limba Engleză
|
Laslău Gabriela
|
49
|
Participare
|
Echipa formată din:
Dobreanu Ilinca,
Munteanu Ilaria,
Perju Erica
|
a VII-a
|
Olimpiada Națională de Dezbateri pentru Juniori
|
Zărnescu Nicoleta
|
50
|
Participare
|
Echipa formată din:
Păduraru Veronica,
Costache Răzvan,
Zamfir Iuri
|
a IX-a
|
Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat”
|
Zărnescu Nicoleta
|
51
|
Participare
|
Echipa FACTOR:
Grămadă lulian-Eduard,
Axinte David-Mihai,
Hănuțu Andrei-Ștefan
|
a IX-a
|
Olimpiada Națională de Statistică
|
Trofin Ovidiu
|
52
|
Participare
|
Echipa RAVI:
Păduraru Maria-Veronica, Zamfir luri-Vladimir,
Costache Razvan-Florin
|
a IX-a
|
Olimpiada Națională de Statistică
|
Trofin Ovidiu
|
53
|
Participare
|
Echipa AXIS3:
laut Sofia-Elena,
Paraschiv Andreea,
Urban Alesia-Maria
|
a X-a
|
Olimpiada Națională de Statistică
|
Meluță Beatrice
|
54
|
Participare
|
Echipa TUFF:
Stoica Maria-Ruxandra,
Drug Alexandru-Ștefan,
Coman Alexandru-Christian
|
a X-a
|
Olimpiada Națională de Statistică
|
Meluță Beatrice
|
55
|
Participare
|
Echipa SIGMATICS:
lsmană-llisan Teodor Andrei, Paveluc Rare Paul,
Pușcașu Amalia Ana-Maria
|
a X-a
|
Olimpiada Națională de Statistică
|
Meluță Beatrice
|
56
|
Participare
|
Echipa SEN:
Diaconu Sofia,
Elisei Nicolae,
Pârâiac Eric-lonuț
|
a X-a
|
Olimpiada Națională de Statistică
|
Întuneric Ana
|
57
|
Participare
|
Echipa SIGMA67:
Podoleanu Luca- Ștefan, Paladie Cezar Constantin, Manolache loana Rucsandra
|
a XI-a
|
Olimpiada Națională de Statistică
|
Întuneric Ana
|
58
|
Participare
|
Echipa OCR_STATS:
Lovin Oliver-Nectarie,
Stanciu Catalin-lonut,
Corlatianu Rareș -Ștefan
|
a XI-a
|
Olimpiada Națională de Statistică
|
Trofin Ovidiu
|
59
|
Participare
|
Echipa STATVNGRS:
lacob Mateea,
Mondan loana,
Mateia losefina
|
a XI-a
|
Olimpiada Națională de Statistică
|
Trofin Ovidiu
|
60
|
Calificat
|
Caunic Robert Matei
|
a VII-a
|
Olimpiada de Științe pentru Juniori
|
Tufescu Luciana
Vascan Nicoleta
Bran Simona
Dincolo de rigoarea pregătirii și de sobrietatea clasamentelor, performanța se trăiește la nivel personal, prin stări intense și experiențe unice. În rândurile care urmează, oferim spațiu de expresie chiar protagoniștilor acestor succese. Vă invităm să descoperiți gândurile sincere ale olimpicilor ferdinandiști, mărturiile lor despre parcursul din spatele medaliilor și paleta complexă de emoții care le-a ghidat drumul spre victorie.
Alexandru NIȚĂ-DOMINTE (Mențiune MEC și Premiul special geografie – Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”) – Calificare la etapa internațională
Pentru mine, olimpiadele au fost mai mult decât simple competiții. Au fost oportunități să mă dezvolt, să mă cunosc mai bine pe mine însumi, să leg noi prietenii cu elevi din toată țara. Calificarea la o internațională înseamnă enorm pentru mine și a fost mereu un vis de al meu, care nu ar fi putut fi realizat fără ajutorul profesorilor, familiei și prietenilor care m au îndrumat pe tot parcursul încercărilor mele. Olimpiada Științele Pământului a fost mereu un punct central de interes pentru mine, datorită celor 4 materii ce intră în programă. Sunt foarte fericit ca voi putea reprezenta Romania la etapa internațională și sunt nerăbdător să arăt tot ce pot!
Cristian-Mihai ARDEI (Premiul I – Limba și literatura română)
”A vorbi despre limba română este ca o duminică”. (Nichita STĂNESCU) Am fost onorat să îmi reprezint liceul și să continui tradiția excelenței sale în educație. M-am convins deplin, de asemenea, de justețea aforismului ”Nasc și la Moldova oameni” al cronicarului Miron COSTIN. Conform devizei olimpice oficiale, succesul trebuie să aibă o înrâurire pozitivă asupra noastră, să ne ambiționeze, astfel încât să devenim „Citius, Altius, Fortius” („Mai rapizi, mai înalți, mai puternici”; cu alte cuvinte, să facem din excelență un stil de viață). Cred cu tărie că orice reușită necesită un mentor, un formator în adevăratul sens al cuvântului, întrucât el este sculptor de oameni, cel care descoperă potențialul intelectual specific fiecărui discipol, aducându-l la plenitudine.
Patriciu-Gabriel VENȚA (Premiul II – Matematică)
Am participat cu mult entuziasm și emoții la Etapa Națională a Olimpiadei de Matematică care a avut loc la Drobeta-Turnu Severin, în perioada 30.03-03.04.2026. Obținerea Premiului al II-lea și a Medaliei de Aur, alături de oportunitatea extraordinară de a vizita Parlamentul European de la Bruxelles, reprezintă pentru mine încununarea a mii de probleme rezolvate și a mii de ore de muncă. Am avut imensa bucurie ca timpul, energia și pasiunea dedicate de mine matematicii să fie răsplătite cu un rezultat deosebit. Rezultatul de astăzi este o dovadă a faptului că excelența se construiește prin parteneriatul dintre elev, profesori și părinți. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit nu doar cunoștințe, ci și aripi pentru a ținti cât mai sus!
Alexia MĂRĂNDUCA (Premiul II – Limba Germană Modernă)
Încredere. La acest lucru mă gândesc atunci când îmi aduc aminte de olimpiada națională de limba germană. Încredere în mine și în abilitățile mele de a mă dezvolta și de a crește, încredere că mereu poți ajunge oriunde îți propui prin muncă și devotament, dar și încrederea în ceilalți, în oameni ce m-au ajutat și mi-au valorificat aceste abilități lingvistice. Deși procesul de pregătire și toată perioada dinaintea olimpiadei a fost foarte stresantă, mi-am dat seama că nimic nu se compară cu mândria pe care am resimțit-o la premiere, satisfacția de a ști că îmi reprezint școala, clasa, familia dar și pe mine.
Evelyne Annalisa ADAMACHE (Premiul II – Limba Italiană Modernă)
Participarea la etapa națională a Olimpiadei de limbi romanice-limba italiană a fost o experiență deosebit de importantă pentru mine. Am trăit numeroase emoții pe parcursul întregii mele pregătiri, care, în final, s-au transformat în bucurie și satisfacție.
Miruna-Lucia GĂINĂ (Premiul III – Olimpiada Interdisciplinară ,,Cultură și Spiritualitate Românească”)
Credința este lumina tainică ce înveșmântează sufletul în pace, iubire și speranță, oferindu-i puterea de a metamorfoza efemerul în veșnicie. Fiecare eseu pe care l-am scris a devenit, pe parcursul timpului, un manuscris sacru, o adevărată obârșie a armoniei lăuntrice, prin care am reușit să ocrotesc chipul divin din propriile străfunduri. Între oameni aleși, sub cupola logosului și a condeiului, am constatat că adevăratul belșug al ființei sălășluiește în dragoste, în jertfă, în pasiune, în spiritul înțelepciunii duhovnicești. Cerneala nu ar fi putut ființa, desigur, în absența unor mentori, care mi-au încrustat aripile cu speranța reușitei. În cele din urmă, concluzionăm ca orice ființă umană nu este decât o linie curbă, care, în cele din urmă, se va întoarce la origini. Iar începutul nu se configurează, desigur, decât în Duhul Sfânt.
Privit în totalitate, acest tablou de onoare depășește granițele unei cronici a performanței. El reprezintă o expresie vie a ethosului ferdinandist. Dincolo de trofee și podiumuri, acești olimpici își asigură un loc în memoria instituției, convertind munca lor într-un tribut adus cunoașterii autentice și idealurilor înalte. Ei sunt dovada certă că, acolo unde inteligența coexistă cu dăruirea, aspirațiile devin realitate, iar viitorul lumii se află sub auspiciile excelenței.
Cum a fost 2025-2026? Ca un an școlar obișnuit pentru Colegiul „Ferdinand”, aș putea spune. Cu muncă, realizări, provocări, bucurii, reușite așteptate și reușite-surpriză. A început cu o recunoaștere la cel mai înalt nivel, acordarea de către domnul președinte a ordinului și a medaliei „Meritul pentru Învățământ” în grad de Mare Ofițer. A continuat cu organizarea unui concurs interdisciplinar regional, „Solomon Marcus”, cu găzduirea unui concurs național de matematică și fizică, „Vrănceanu-Procopiu”, cu încununarea rezultatelor anului precedent într-o ediție de excepție, cea de a X-a, a ReGalei. Și apoi? De la capăt: olimpiade, concursuri, competiții sportive și bucuria reușitelor, bucurie care încununează efortul și dăruirea unor profesori dedicați și a unor elevi pasionați. La ceas de bilanț parțial, îi felicit pe toți, le mulțumesc pentru munca depusă și aștept cu încredere să rămânem pe locul întâi la admiterea în liceu și să promovăm în totalitate Bacalaureatul. Cum spuneam: un an școlar obișnuit pentru „Ferdinand”. (Director, prof. Nicu Vasile HARASEMCIUC)
Felicitări deosebite olimpicilor noștri pentru performanțele excepționale!
Exprimăm întreaga noastră recunoștință corpului profesoral pentru mentoratul de înaltă clasă.
Felicitări, de asemenea, întregii comunități ferdinandiste—un nucleu valoric care demonstrează, o dată în plus, capacitatea de a redefini însăși ideea de excelență și de a se impune ca un model autentic în învățământul preuniversitar românesc.