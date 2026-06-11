Ethosul performanței: Palmaresul olimpic ferdinandist

Deșteptarea

La Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău, fiecare nume înscris pe simeza excelenței reprezintă chintesența unui proces managerial coerent, coeziv și riguros. Dincolo de datele statistice, aceste rezultate reflectă o strategie atentă la nuanțe, ce definește și perpetuează spiritul ferdinandist. Păstrător al unei moșteniri ilustre, colegiul onorează viziunea fondatorilor și codul valoric al generațiilor trecute, privind în egală măsură spre viitor. Astfel, instituția modelează caractere și profiluri educaționale modern-ancorate, definite de aspirația spre performanță și competitivitate globală. 

În acest spațiu al devenirii, rigoarea cantitativă a procentelor—fie că vorbim despre rate de promovare sau calificări la olimpiade—se transfigurează în valori vibrante, dublate de o înaltă responsabilitate morală. 

Fiecare nume din palmaresul olimpic al Colegiului Național „Ferdinand I” din acest an școlar capătă o semnificație profundă, devenind mărturia vie a unui autentic angajament pedagogic. Suntem noi – profesori și discipoli deopotrivă –, semnatarii exigenți ai unui veritabil pact de credință în cunoaștere. Această alianță spirituală garantează nu doar succesul didactic, ci și integrarea armonioasă a tinerilor noștri în universul stabil al valorilor perene.

Prin parcursul lor dedicat autodepășirii, acești elevi remarcabili demonstrează că excelența nu este o coincidență, ci o promisiune îndeplinită—o filozofie vie a lucrului bine făcut și asumat, cu noblețe, până la capăt. 

Iată profilurile de excepție ale celor care au transformat parcursul căutărilor în repere ale certitudinii, dăruindu-ne cea mai elocventă lecție de perseverență. Acești elevi remarcabili reprezintă sursa noastră de inspirație și mândrie, asumându-și cu responsabilitate și demnitate blazonul valoric al Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău:

 

Nr. crt.

Premiul obținut

Nume și prenume elev

Clasa elevului

Denumirea olimpiadei

Nume și prenume profesor

1

Premiul I

și Premiul Special

Ardei Cristian Mihai

a IX-a

Limba și Literatura Română

Stoean Mihaela

2

Premiul al II-lea

și Medalie de aur

Vența Patriciu

a VIII-a

Matematică

Savu Eleonora

3

Premiul al II-lea

Adamache Evelyne Annalisa

a XI-a

Limbi Romanice: Limba Italiană

Stanciu Florentina

4

Premiul al II-lea

Mărănduca Alexia

a X-a

Limba Germană Modernă

Briahnă Oana

5

Premiul III

și Premiul Special

Găină Miruna-Lucia

a X-a

Olimpiada Interdisciplinară ,,Cultură și Spiritualitate Românească”

Stoean Mihaela,

Ciuche Gabriela

6

Mențiune MEC și Premiul special geografie

Calificare la etapa internațională

Niță-Dominte Alexandru

a XI-a

Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”

Harasemciuc Nicu,

Mocanu Simona,

Tufescu Luciana,

Coman Mariana

7

Mențiune MEC și Medalie de argint

Paladie Denis-Andrei

a VI-a

Fizică

Vascan Nicoleta

8

Mențiune MEC și Medalie de argint

Merlan Denis-George

a IX-a

Tehnologia Informației și Comunicației

Muraru Crina-Cătălina

9

Mențiune MEC și Medalie de argint

Niță-Dominte Alexandru

a XI-a

Fizică

Harasemciuc Nicu Vasile

10

Mențiune MEC

Caunic Robert Matei

a VII-a

Chimie

Tufescu Luciana

11

Mențiune MEC

Stupu Tudor-Ioan

a VII-a

Olimpiada Națională de Educație Tehnologică și Aplicații Practice

Puiu Liliana

12

Mențiune MEC și Premiu de Excelență chimie

Săvuc Tudor Mihai

a IX-a

Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”

Florescu Dragoș,

Berza Mirela,

Tufescu Luciana,

Coman Mariana

13

Mențiune MEC

Stan Maria-Delia

a VI-a

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus”

Roșu Roxana

14

Mențiune MEC

Gavril Ema

a IX-a

Limba Engleză

Nistor Nicoleta

15

Mențiune MEC

Strat Maria

a X-a

Limba Franceză

Stanciu Florentina

16

Mențiune MEC

Găină Miruna-Lucia

a X-a

Lectura ca abilitate de viață

Stoean Mihaela

17

Mențiune MEC

Popoveniuc Sânziana

a XI-a

Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” (Secțiunea II)

Zărnescu Nicoleta

18

Mențiune MEC

Corsan Dominica

a XI-a

Limba Rusă Modernă

Grozav Nicoleta

19

Mențiune MEC

Pesa-Moza Anais Helen

a XII-a

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus”

Ceunaș Gigliola

20

Mențiune MEC

Neștian Vlad-Ioan,

Cohal Mihnea-Constantin

a X-a

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică

Întuneric Ana

21

Mențiune MEC

Echipa BLOOM:

Balan Sofia,

Bejan Tudor,

Dinu Andreea

a X-a

Olimpiada Națională de Statistică

Fâciu Maria-Ema

22

Mențiune MEC

Echipa FERDI_STAS:

Balan Marius,

Fodor Razvan-Adrian,

Șova-Gâtu George-Christian

a XI-a

Olimpiada Națională de Statistică

Trofin Ovidiu

23

Mențiune Specială

Săvuc Tudor

a IX-a

Chimie

Tufescu Luciana

24

Mențiune Specială

Doboș Paul

a X-a

Chimie

Tufescu Luciana

25

Mențiune de onoare

Săvuc Tudor

a IX-a

Fizică

Florescu Dragoș

26

Mențiune de onoare

Bertea Matei

a IX-a

Astronomie și Astrofizică

Harasemciuc Nicu Vasile

27

Medalie de bronz

Piștea Carol Ioan

a VI-a

Fizică

Vascan Nicoleta

28

Premiul Special

Cioroabă Alexandra

a VI-a

Lectura ca abilitate de viață

Roșu Roxana

29

Premiul Special

Butnărașu Miruna

a IX-a

Geografie

Mușat Mirela

30

Premiul Special

Ardei Cristian Mihai

a IX-a

Limba Franceză

Grozav Nicoleta

31

Premiul Special

Ardei Cristian Mihai

a IX-a

Olimpiada Interdisciplinară ,,Cultură și Spiritualitate Românească”

Stoean Mihaela,

Bejenaru Maricica

32

Premiul Special

Cuțic Luminița

a XII-a

Geografie

Mușat Mirela

33

Premiul special

Echipa formată din:
Sânziana Popoveniuc
Rareș Bujor, Matei Pușcașu

a XI-a
a X-a

Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” (Secțiunea II)

Zărnescu Nicoleta

34

Participare

Săvuc Tudor

a IX-a

Biologie

Berza Mirela

35

Participare

Păduraru Veronica

a IX-a

Limba și Literatura Română

Roșu Roxana

36

Participare

Iordache Ștefan

a IX-a

Olimpiada de Informatica Aplicată -Acadnet

Trofin Gabriela

37

Participare

Gavril Ema

a IX-a

Biologie

Mocanu Simona

38

Participare

Neștian Vlad-Ioan

a X-a

Olimpiada de Inteligență Artificială

Întuneric Ana

39

Participare

Chiper Bianca

a X-a

Limba Engleză

Bardașu Nicoleta

40

Participare

Calistru Gabriela Maria

a X-a

Limba Franceză

Grozav Nicoleta

41

Participare

Banu Mara

a X-a

Istorie

Zărnescu Nicoleta

42

Participare

Negrii Miruna

a X-a

Limba Spaniolă

Roșioru Daniela

43

Participare

Filip-Hodorogea Alexia

a XI-a

Limba Spaniolă

Roșioru Daniela

44

Participare

Mateiaș Iosefina Anastasia

a XI-a

Religie Romano-Catolică

Bejenaru Maricica

45

Participare

Oprea Andrei

a XI-a

Tehnologia Informației și Comunicației

Întuneric Ana

46

Participare

Stan Mara-Andreea

a XI-a

Limba Engleză

Diaconu Cosmina

47

Participare

Apetroaei Mihai

a XII-a

Limba Engleză

Bardașu Nicoleta

48

Participare

Humă Daria

a XII-a

Limba Engleză

Laslău Gabriela

49

Participare

Echipa formată din:

Dobreanu Ilinca,

Munteanu Ilaria,

Perju Erica

a VII-a

Olimpiada Națională de Dezbateri pentru Juniori

Zărnescu Nicoleta

50

Participare

Echipa formată din:

Păduraru Veronica,

Costache Răzvan,

Zamfir Iuri

a IX-a

Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat”

Zărnescu Nicoleta

51

Participare

Echipa FACTOR:

Grămadă lulian-Eduard,

Axinte David-Mihai,

Hănuțu Andrei-Ștefan

a IX-a

Olimpiada Națională de Statistică

Trofin Ovidiu

52

Participare

Echipa RAVI:

Păduraru Maria-Veronica, Zamfir luri-Vladimir,

Costache Razvan-Florin

a IX-a

Olimpiada Națională de Statistică

Trofin Ovidiu

53

Participare

Echipa AXIS3:

laut Sofia-Elena,

Paraschiv Andreea,

Urban Alesia-Maria

a X-a

Olimpiada Națională de Statistică

Meluță Beatrice

54

Participare

Echipa TUFF:

Stoica Maria-Ruxandra,

Drug Alexandru-Ștefan,

Coman Alexandru-Christian

a X-a

Olimpiada Națională de Statistică

Meluță Beatrice

55

Participare

Echipa SIGMATICS:

lsmană-llisan Teodor Andrei, Paveluc Rare Paul,

Pușcașu Amalia Ana-Maria

a X-a

Olimpiada Națională de Statistică

Meluță Beatrice

56

Participare

Echipa SEN:

Diaconu Sofia,

Elisei Nicolae,

Pârâiac Eric-lonuț

a X-a

Olimpiada Națională de Statistică

Întuneric Ana

57

Participare

Echipa SIGMA67:

Podoleanu Luca- Ștefan, Paladie Cezar Constantin, Manolache loana Rucsandra

a XI-a

Olimpiada Națională de Statistică

Întuneric Ana

58

Participare

Echipa OCR_STATS:

Lovin Oliver-Nectarie,

Stanciu Catalin-lonut,

Corlatianu Rareș -Ștefan

a XI-a

Olimpiada Națională de Statistică

Trofin Ovidiu

59

Participare

Echipa STATVNGRS:

lacob Mateea,

Mondan loana,

Mateia losefina

a XI-a

Olimpiada Națională de Statistică

Trofin Ovidiu

60

Calificat

Caunic Robert Matei

a VII-a

Olimpiada de Științe pentru Juniori

Tufescu Luciana

Vascan Nicoleta

Bran Simona

 

Dincolo de rigoarea pregătirii și de sobrietatea clasamentelor, performanța se trăiește la nivel personal, prin stări intense și experiențe unice. În rândurile care urmează, oferim spațiu de expresie chiar protagoniștilor acestor succese. Vă invităm să descoperiți gândurile sincere ale olimpicilor ferdinandiști, mărturiile lor despre parcursul din spatele medaliilor și paleta complexă de emoții care le-a ghidat drumul spre victorie.

Alexandru NIȚĂ-DOMINTE (Mențiune MEC și Premiul special geografie – Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”) – Calificare la etapa internațională 

Pentru mine, olimpiadele au fost mai mult decât simple competiții. Au fost oportunități să mă dezvolt, să mă cunosc mai bine pe mine însumi, să leg noi prietenii cu elevi din toată țara. Calificarea la o internațională înseamnă enorm pentru mine și a fost mereu un vis de al meu, care nu ar fi putut fi realizat fără ajutorul profesorilor, familiei și prietenilor care m au îndrumat pe tot parcursul încercărilor mele. Olimpiada Științele Pământului a fost mereu un punct central de interes pentru mine, datorită celor 4 materii ce intră în programă. Sunt foarte fericit ca voi putea reprezenta Romania la etapa internațională și sunt nerăbdător să arăt tot ce pot!

Cristian-Mihai ARDEI (Premiul I – Limba și literatura română)

”A vorbi despre limba română este ca o duminică”. (Nichita STĂNESCU) Am fost onorat să îmi reprezint liceul și să continui tradiția excelenței sale în educație. M-am convins deplin, de asemenea, de justețea aforismului ”Nasc și la Moldova oameni” al cronicarului Miron COSTIN. Conform devizei olimpice oficiale, succesul trebuie să aibă o înrâurire pozitivă asupra noastră, să ne ambiționeze, astfel încât să devenim „Citius, Altius, Fortius” („Mai rapizi, mai înalți, mai puternici”; cu alte cuvinte, să facem din excelență un stil de viață). Cred cu tărie că orice reușită necesită un mentor, un formator în adevăratul sens al cuvântului, întrucât el este sculptor de oameni, cel care descoperă potențialul intelectual specific fiecărui discipol, aducându-l la plenitudine.

Patriciu-Gabriel VENȚA (Premiul II – Matematică)

Am participat cu mult entuziasm și emoții la Etapa Națională a Olimpiadei de Matematică care a avut loc la Drobeta-Turnu Severin, în perioada 30.03-03.04.2026. Obținerea Premiului al II-lea și a Medaliei de Aur, alături de oportunitatea extraordinară de a vizita Parlamentul European de la Bruxelles, reprezintă pentru mine încununarea a mii de probleme rezolvate și a mii de ore de muncă. Am avut imensa bucurie ca timpul, energia și pasiunea dedicate de mine matematicii să fie răsplătite cu un rezultat deosebit. Rezultatul de astăzi este o dovadă a faptului că excelența se construiește prin parteneriatul dintre elev, profesori și părinți. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit nu doar cunoștințe, ci și aripi pentru a ținti cât mai sus!

Alexia MĂRĂNDUCA (Premiul II – Limba Germană Modernă)

Încredere. La acest lucru mă gândesc atunci când îmi aduc aminte de olimpiada națională de limba germană. Încredere în mine și în abilitățile mele de a mă dezvolta și de a crește, încredere că mereu poți ajunge oriunde îți propui prin muncă și devotament, dar și încrederea în ceilalți, în oameni ce m-au ajutat și mi-au valorificat aceste abilități lingvistice. Deși procesul de pregătire și toată perioada dinaintea olimpiadei a fost foarte stresantă, mi-am dat seama că nimic nu se compară cu mândria pe care am resimțit-o la premiere, satisfacția de a ști că îmi reprezint școala, clasa, familia dar și pe mine.

Evelyne Annalisa ADAMACHE (Premiul II – Limba Italiană Modernă)

Participarea la etapa națională a Olimpiadei de limbi romanice-limba italiană a fost o experiență deosebit de importantă pentru mine. Am trăit numeroase emoții pe parcursul întregii mele pregătiri, care, în final, s-au transformat în bucurie și satisfacție.

 

Miruna-Lucia GĂINĂ (Premiul III – Olimpiada Interdisciplinară ,,Cultură și Spiritualitate Românească”)

Credința este lumina tainică ce înveșmântează sufletul în pace, iubire și speranță, oferindu-i puterea de a metamorfoza efemerul în veșnicie. Fiecare eseu pe care l-am scris a devenit, pe parcursul timpului, un manuscris sacru, o adevărată obârșie a armoniei lăuntrice, prin care am reușit să ocrotesc chipul divin din propriile străfunduri. Între oameni aleși, sub cupola logosului și a condeiului, am constatat că adevăratul belșug al ființei sălășluiește în dragoste, în jertfă, în pasiune, în spiritul înțelepciunii duhovnicești. Cerneala nu ar fi putut ființa, desigur, în absența unor mentori, care mi-au încrustat aripile cu speranța reușitei. În cele din urmă, concluzionăm ca orice ființă umană nu este decât o linie curbă, care, în cele din urmă, se va întoarce la origini. Iar începutul nu se configurează, desigur, decât în Duhul Sfânt.

Privit în totalitate, acest tablou de onoare depășește granițele unei cronici a performanței. El reprezintă o expresie vie a ethosului ferdinandist. Dincolo de trofee și podiumuri, acești olimpici își asigură un loc în memoria instituției, convertind munca lor într-un tribut adus cunoașterii autentice și idealurilor înalte. Ei sunt dovada certă că, acolo unde inteligența coexistă cu dăruirea, aspirațiile devin realitate, iar viitorul lumii se află sub auspiciile excelenței. 

Cum a fost 2025-2026? Ca un an școlar obișnuit pentru Colegiul „Ferdinand”, aș putea spune. Cu muncă, realizări, provocări, bucurii, reușite așteptate și reușite-surpriză. A început cu o recunoaștere la cel mai înalt nivel, acordarea de către domnul președinte a ordinului și a medaliei „Meritul pentru Învățământ” în grad de Mare Ofițer. A continuat cu organizarea unui concurs interdisciplinar regional, „Solomon Marcus”, cu găzduirea unui concurs național de matematică și fizică, „Vrănceanu-Procopiu”, cu încununarea rezultatelor anului precedent într-o ediție de excepție, cea de a X-a, a ReGalei. Și apoi? De la capăt: olimpiade, concursuri, competiții sportive și bucuria reușitelor, bucurie care încununează efortul și dăruirea unor profesori dedicați și a unor elevi pasionați. La ceas de bilanț parțial, îi felicit pe toți, le mulțumesc pentru munca depusă și aștept cu încredere să rămânem pe locul întâi la admiterea în liceu și să promovăm în totalitate Bacalaureatul. Cum spuneam: un an școlar obișnuit pentru „Ferdinand”. (Director, prof. Nicu Vasile HARASEMCIUC)

Felicitări deosebite olimpicilor noștri pentru performanțele excepționale!

Exprimăm întreaga noastră recunoștință corpului profesoral pentru mentoratul de înaltă clasă.

Felicitări, de asemenea, întregii comunități ferdinandiste—un nucleu valoric care demonstrează, o dată în plus, capacitatea de a redefini însăși ideea de excelență și de a se impune ca un model autentic în învățământul preuniversitar românesc.

 

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