Ethosul performanței: Palmaresul olimpic ferdinandist

La Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău, fiecare nume înscris pe simeza excelenței reprezintă chintesența unui proces managerial coerent, coeziv și riguros. Dincolo de datele statistice, aceste rezultate reflectă o strategie atentă la nuanțe, ce definește și perpetuează spiritul ferdinandist. Păstrător al unei moșteniri ilustre, colegiul onorează viziunea fondatorilor și codul valoric al generațiilor trecute, privind în egală măsură spre viitor. Astfel, instituția modelează caractere și profiluri educaționale modern-ancorate, definite de aspirația spre performanță și competitivitate globală.

În acest spațiu al devenirii, rigoarea cantitativă a procentelor—fie că vorbim despre rate de promovare sau calificări la olimpiade—se transfigurează în valori vibrante, dublate de o înaltă responsabilitate morală.

Fiecare nume din palmaresul olimpic al Colegiului Național „Ferdinand I” din acest an școlar capătă o semnificație profundă, devenind mărturia vie a unui autentic angajament pedagogic. Suntem noi – profesori și discipoli deopotrivă –, semnatarii exigenți ai unui veritabil pact de credință în cunoaștere. Această alianță spirituală garantează nu doar succesul didactic, ci și integrarea armonioasă a tinerilor noștri în universul stabil al valorilor perene.

Prin parcursul lor dedicat autodepășirii, acești elevi remarcabili demonstrează că excelența nu este o coincidență, ci o promisiune îndeplinită—o filozofie vie a lucrului bine făcut și asumat, cu noblețe, până la capăt.

Iată profilurile de excepție ale celor care au transformat parcursul căutărilor în repere ale certitudinii, dăruindu-ne cea mai elocventă lecție de perseverență. Acești elevi remarcabili reprezintă sursa noastră de inspirație și mândrie, asumându-și cu responsabilitate și demnitate blazonul valoric al Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău:

Nr. crt. Premiul obținut Nume și prenume elev Clasa elevului Denumirea olimpiadei Nume și prenume profesor 1 Premiul I și Premiul Special Ardei Cristian Mihai a IX-a Limba și Literatura Română Stoean Mihaela 2 Premiul al II-lea și Medalie de aur Vența Patriciu a VIII-a Matematică Savu Eleonora 3 Premiul al II-lea Adamache Evelyne Annalisa a XI-a Limbi Romanice: Limba Italiană Stanciu Florentina 4 Premiul al II-lea Mărănduca Alexia a X-a Limba Germană Modernă Briahnă Oana 5 Premiul III și Premiul Special Găină Miruna-Lucia a X-a Olimpiada Interdisciplinară ,,Cultură și Spiritualitate Românească” Stoean Mihaela, Ciuche Gabriela 6 Mențiune MEC și Premiul special geografie Calificare la etapa internațională Niță-Dominte Alexandru a XI-a Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului” Harasemciuc Nicu, Mocanu Simona, Tufescu Luciana, Coman Mariana 7 Mențiune MEC și Medalie de argint Paladie Denis-Andrei a VI-a Fizică Vascan Nicoleta 8 Mențiune MEC și Medalie de argint Merlan Denis-George a IX-a Tehnologia Informației și Comunicației Muraru Crina-Cătălina 9 Mențiune MEC și Medalie de argint Niță-Dominte Alexandru a XI-a Fizică Harasemciuc Nicu Vasile 10 Mențiune MEC Caunic Robert Matei a VII-a Chimie Tufescu Luciana 11 Mențiune MEC Stupu Tudor-Ioan a VII-a Olimpiada Națională de Educație Tehnologică și Aplicații Practice Puiu Liliana 12 Mențiune MEC și Premiu de Excelență chimie Săvuc Tudor Mihai a IX-a Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului” Florescu Dragoș, Berza Mirela, Tufescu Luciana, Coman Mariana 13 Mențiune MEC Stan Maria-Delia a VI-a Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” Roșu Roxana 14 Mențiune MEC Gavril Ema a IX-a Limba Engleză Nistor Nicoleta 15 Mențiune MEC Strat Maria a X-a Limba Franceză Stanciu Florentina 16 Mențiune MEC Găină Miruna-Lucia a X-a Lectura ca abilitate de viață Stoean Mihaela 17 Mențiune MEC Popoveniuc Sânziana a XI-a Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” (Secțiunea II) Zărnescu Nicoleta 18 Mențiune MEC Corsan Dominica a XI-a Limba Rusă Modernă Grozav Nicoleta 19 Mențiune MEC Pesa-Moza Anais Helen a XII-a Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” Ceunaș Gigliola 20 Mențiune MEC Neștian Vlad-Ioan, Cohal Mihnea-Constantin a X-a Olimpiada Națională de Creativitate Științifică Întuneric Ana 21 Mențiune MEC Echipa BLOOM: Balan Sofia, Bejan Tudor, Dinu Andreea a X-a Olimpiada Națională de Statistică Fâciu Maria-Ema 22 Mențiune MEC Echipa FERDI_STAS: Balan Marius, Fodor Razvan-Adrian, Șova-Gâtu George-Christian a XI-a Olimpiada Națională de Statistică Trofin Ovidiu 23 Mențiune Specială Săvuc Tudor a IX-a Chimie Tufescu Luciana 24 Mențiune Specială Doboș Paul a X-a Chimie Tufescu Luciana 25 Mențiune de onoare Săvuc Tudor a IX-a Fizică Florescu Dragoș 26 Mențiune de onoare Bertea Matei a IX-a Astronomie și Astrofizică Harasemciuc Nicu Vasile 27 Medalie de bronz Piștea Carol Ioan a VI-a Fizică Vascan Nicoleta 28 Premiul Special Cioroabă Alexandra a VI-a Lectura ca abilitate de viață Roșu Roxana 29 Premiul Special Butnărașu Miruna a IX-a Geografie Mușat Mirela 30 Premiul Special Ardei Cristian Mihai a IX-a Limba Franceză Grozav Nicoleta 31 Premiul Special Ardei Cristian Mihai a IX-a Olimpiada Interdisciplinară ,,Cultură și Spiritualitate Românească” Stoean Mihaela, Bejenaru Maricica 32 Premiul Special Cuțic Luminița a XII-a Geografie Mușat Mirela 33 Premiul special Echipa formată din:

Sânziana Popoveniuc

Rareș Bujor, Matei Pușcașu a XI-a

a X-a Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” (Secțiunea II) Zărnescu Nicoleta 34 Participare Săvuc Tudor a IX-a Biologie Berza Mirela 35 Participare Păduraru Veronica a IX-a Limba și Literatura Română Roșu Roxana 36 Participare Iordache Ștefan a IX-a Olimpiada de Informatica Aplicată -Acadnet Trofin Gabriela 37 Participare Gavril Ema a IX-a Biologie Mocanu Simona 38 Participare Neștian Vlad-Ioan a X-a Olimpiada de Inteligență Artificială Întuneric Ana 39 Participare Chiper Bianca a X-a Limba Engleză Bardașu Nicoleta 40 Participare Calistru Gabriela Maria a X-a Limba Franceză Grozav Nicoleta 41 Participare Banu Mara a X-a Istorie Zărnescu Nicoleta 42 Participare Negrii Miruna a X-a Limba Spaniolă Roșioru Daniela 43 Participare Filip-Hodorogea Alexia a XI-a Limba Spaniolă Roșioru Daniela 44 Participare Mateiaș Iosefina Anastasia a XI-a Religie Romano-Catolică Bejenaru Maricica 45 Participare Oprea Andrei a XI-a Tehnologia Informației și Comunicației Întuneric Ana 46 Participare Stan Mara-Andreea a XI-a Limba Engleză Diaconu Cosmina 47 Participare Apetroaei Mihai a XII-a Limba Engleză Bardașu Nicoleta 48 Participare Humă Daria a XII-a Limba Engleză Laslău Gabriela 49 Participare Echipa formată din: Dobreanu Ilinca, Munteanu Ilaria, Perju Erica a VII-a Olimpiada Națională de Dezbateri pentru Juniori Zărnescu Nicoleta 50 Participare Echipa formată din: Păduraru Veronica, Costache Răzvan, Zamfir Iuri a IX-a Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” Zărnescu Nicoleta 51 Participare Echipa FACTOR: Grămadă lulian-Eduard, Axinte David-Mihai, Hănuțu Andrei-Ștefan a IX-a Olimpiada Națională de Statistică Trofin Ovidiu 52 Participare Echipa RAVI: Păduraru Maria-Veronica, Zamfir luri-Vladimir, Costache Razvan-Florin a IX-a Olimpiada Națională de Statistică Trofin Ovidiu 53 Participare Echipa AXIS3: laut Sofia-Elena, Paraschiv Andreea, Urban Alesia-Maria a X-a Olimpiada Națională de Statistică Meluță Beatrice 54 Participare Echipa TUFF: Stoica Maria-Ruxandra, Drug Alexandru-Ștefan, Coman Alexandru-Christian a X-a Olimpiada Națională de Statistică Meluță Beatrice 55 Participare Echipa SIGMATICS: lsmană-llisan Teodor Andrei, Paveluc Rare Paul, Pușcașu Amalia Ana-Maria a X-a Olimpiada Națională de Statistică Meluță Beatrice 56 Participare Echipa SEN: Diaconu Sofia, Elisei Nicolae, Pârâiac Eric-lonuț a X-a Olimpiada Națională de Statistică Întuneric Ana 57 Participare Echipa SIGMA67: Podoleanu Luca- Ștefan, Paladie Cezar Constantin, Manolache loana Rucsandra a XI-a Olimpiada Națională de Statistică Întuneric Ana 58 Participare Echipa OCR_STATS: Lovin Oliver-Nectarie, Stanciu Catalin-lonut, Corlatianu Rareș -Ștefan a XI-a Olimpiada Națională de Statistică Trofin Ovidiu 59 Participare Echipa STATVNGRS: lacob Mateea, Mondan loana, Mateia losefina a XI-a Olimpiada Națională de Statistică Trofin Ovidiu 60 Calificat Caunic Robert Matei a VII-a Olimpiada de Științe pentru Juniori Tufescu Luciana Vascan Nicoleta Bran Simona

Dincolo de rigoarea pregătirii și de sobrietatea clasamentelor, performanța se trăiește la nivel personal, prin stări intense și experiențe unice. În rândurile care urmează, oferim spațiu de expresie chiar protagoniștilor acestor succese. Vă invităm să descoperiți gândurile sincere ale olimpicilor ferdinandiști, mărturiile lor despre parcursul din spatele medaliilor și paleta complexă de emoții care le-a ghidat drumul spre victorie.

Alexandru NIȚĂ-DOMINTE (Mențiune MEC și Premiul special geografie – Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”) – Calificare la etapa internațională

Pentru mine, olimpiadele au fost mai mult decât simple competiții. Au fost oportunități să mă dezvolt, să mă cunosc mai bine pe mine însumi, să leg noi prietenii cu elevi din toată țara. Calificarea la o internațională înseamnă enorm pentru mine și a fost mereu un vis de al meu, care nu ar fi putut fi realizat fără ajutorul profesorilor, familiei și prietenilor care m au îndrumat pe tot parcursul încercărilor mele. Olimpiada Științele Pământului a fost mereu un punct central de interes pentru mine, datorită celor 4 materii ce intră în programă. Sunt foarte fericit ca voi putea reprezenta Romania la etapa internațională și sunt nerăbdător să arăt tot ce pot!

Cristian-Mihai ARDEI (Premiul I – Limba și literatura română)

”A vorbi despre limba română este ca o duminică”. (Nichita STĂNESCU) Am fost onorat să îmi reprezint liceul și să continui tradiția excelenței sale în educație. M-am convins deplin, de asemenea, de justețea aforismului ”Nasc și la Moldova oameni” al cronicarului Miron COSTIN. Conform devizei olimpice oficiale, succesul trebuie să aibă o înrâurire pozitivă asupra noastră, să ne ambiționeze, astfel încât să devenim „Citius, Altius, Fortius” („Mai rapizi, mai înalți, mai puternici”; cu alte cuvinte, să facem din excelență un stil de viață). Cred cu tărie că orice reușită necesită un mentor, un formator în adevăratul sens al cuvântului, întrucât el este sculptor de oameni, cel care descoperă potențialul intelectual specific fiecărui discipol, aducându-l la plenitudine.

Patriciu-Gabriel VENȚA (Premiul II – Matematică)

Am participat cu mult entuziasm și emoții la Etapa Națională a Olimpiadei de Matematică care a avut loc la Drobeta-Turnu Severin, în perioada 30.03-03.04.2026. Obținerea Premiului al II-lea și a Medaliei de Aur, alături de oportunitatea extraordinară de a vizita Parlamentul European de la Bruxelles, reprezintă pentru mine încununarea a mii de probleme rezolvate și a mii de ore de muncă. Am avut imensa bucurie ca timpul, energia și pasiunea dedicate de mine matematicii să fie răsplătite cu un rezultat deosebit. Rezultatul de astăzi este o dovadă a faptului că excelența se construiește prin parteneriatul dintre elev, profesori și părinți. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit nu doar cunoștințe, ci și aripi pentru a ținti cât mai sus!

Alexia MĂRĂNDUCA (Premiul II – Limba Germană Modernă)

Încredere. La acest lucru mă gândesc atunci când îmi aduc aminte de olimpiada națională de limba germană. Încredere în mine și în abilitățile mele de a mă dezvolta și de a crește, încredere că mereu poți ajunge oriunde îți propui prin muncă și devotament, dar și încrederea în ceilalți, în oameni ce m-au ajutat și mi-au valorificat aceste abilități lingvistice. Deși procesul de pregătire și toată perioada dinaintea olimpiadei a fost foarte stresantă, mi-am dat seama că nimic nu se compară cu mândria pe care am resimțit-o la premiere, satisfacția de a ști că îmi reprezint școala, clasa, familia dar și pe mine.

Evelyne Annalisa ADAMACHE (Premiul II – Limba Italiană Modernă)

Participarea la etapa națională a Olimpiadei de limbi romanice-limba italiană a fost o experiență deosebit de importantă pentru mine. Am trăit numeroase emoții pe parcursul întregii mele pregătiri, care, în final, s-au transformat în bucurie și satisfacție.

Miruna-Lucia GĂINĂ (Premiul III – Olimpiada Interdisciplinară ,,Cultură și Spiritualitate Românească”)

Credința este lumina tainică ce înveșmântează sufletul în pace, iubire și speranță, oferindu-i puterea de a metamorfoza efemerul în veșnicie. Fiecare eseu pe care l-am scris a devenit, pe parcursul timpului, un manuscris sacru, o adevărată obârșie a armoniei lăuntrice, prin care am reușit să ocrotesc chipul divin din propriile străfunduri. Între oameni aleși, sub cupola logosului și a condeiului, am constatat că adevăratul belșug al ființei sălășluiește în dragoste, în jertfă, în pasiune, în spiritul înțelepciunii duhovnicești. Cerneala nu ar fi putut ființa, desigur, în absența unor mentori, care mi-au încrustat aripile cu speranța reușitei. În cele din urmă, concluzionăm ca orice ființă umană nu este decât o linie curbă, care, în cele din urmă, se va întoarce la origini. Iar începutul nu se configurează, desigur, decât în Duhul Sfânt.

Privit în totalitate, acest tablou de onoare depășește granițele unei cronici a performanței. El reprezintă o expresie vie a ethosului ferdinandist. Dincolo de trofee și podiumuri, acești olimpici își asigură un loc în memoria instituției, convertind munca lor într-un tribut adus cunoașterii autentice și idealurilor înalte. Ei sunt dovada certă că, acolo unde inteligența coexistă cu dăruirea, aspirațiile devin realitate, iar viitorul lumii se află sub auspiciile excelenței.

Cum a fost 2025-2026? Ca un an școlar obișnuit pentru Colegiul „Ferdinand”, aș putea spune. Cu muncă, realizări, provocări, bucurii, reușite așteptate și reușite-surpriză. A început cu o recunoaștere la cel mai înalt nivel, acordarea de către domnul președinte a ordinului și a medaliei „Meritul pentru Învățământ” în grad de Mare Ofițer. A continuat cu organizarea unui concurs interdisciplinar regional, „Solomon Marcus”, cu găzduirea unui concurs național de matematică și fizică, „Vrănceanu-Procopiu”, cu încununarea rezultatelor anului precedent într-o ediție de excepție, cea de a X-a, a ReGalei. Și apoi? De la capăt: olimpiade, concursuri, competiții sportive și bucuria reușitelor, bucurie care încununează efortul și dăruirea unor profesori dedicați și a unor elevi pasionați. La ceas de bilanț parțial, îi felicit pe toți, le mulțumesc pentru munca depusă și aștept cu încredere să rămânem pe locul întâi la admiterea în liceu și să promovăm în totalitate Bacalaureatul. Cum spuneam: un an școlar obișnuit pentru „Ferdinand”. (Director, prof. Nicu Vasile HARASEMCIUC)

Felicitări deosebite olimpicilor noștri pentru performanțele excepționale!

Exprimăm întreaga noastră recunoștință corpului profesoral pentru mentoratul de înaltă clasă.

Felicitări, de asemenea, întregii comunități ferdinandiste—un nucleu valoric care demonstrează, o dată în plus, capacitatea de a redefini însăși ideea de excelență și de a se impune ca un model autentic în învățământul preuniversitar românesc.