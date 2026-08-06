Schimbarea la Faţă a Domnului

„Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!”

Evenimentul Schimbării la Față a Domnului, la care ucenicii au fost părtași pe muntele Tabor a fost o „explozie de lumină supra-pământească”, care a strălucit în jurul lui Isus și a izvorât din interiorul lui.

Deși această sărbătoare are în spate o tradiție veche de sute de ani, Schimbarea la Față este legată și de un eveniment mai recent, o altă „explozie de lumină”. La data de 6 august 1945, în orașul japonez Hiroshima, a fost detonată bomba atomică, iar explozia ei a dus la moartea a sute de mii de oameni.

Schimbarea la Față ne amintește de o altă lumină, cea de pe Muntele Tabor care nu aduce moarte, ci viață. Este lumina celui care creează lumea, nu a celui care o distruge. Cei ce distrug lumea trăiesc în întuneric.

Acest eveniment a fost pentru apostoli și este și pentru noi atât o provocare, cât și o promisiune. O provocare: să vedem chipul gloriei lui Dumnezeu în toți oamenii („Gloria lui Dumnezeu este omul viu”, spunea Sf. Irineu); și, de asemenea, sărbătoarea de azi este și o promisiune: aceea că vom fi asemenea lui Cristos în slavă.

Pe muntele Tabor, ucenicii au putut vedea divinitatea lui Isus. În acel loc și-au dat seama că Isus era mai mult decât un simplu învățător, un reformator sau un vindecător. Isus era Fiul lui Dumnezeu.

Schimbarea la Față a fost o prefigurare pentru apostoli și au avut ocazia să vadă ce va fi dincolo de Vinerea Mare. Acest eveniment i-a întărit înainte de răstignirea și moartea lui Isus. Însă acest eveniment este o prefigurare și pentru noi creștinii. Slava pe care o vedem în Isus va fi într-o zi și a noastră.

Ne subapreciem, ne subevaluăm, dacă noi credem că această lume ne va oferi răsplata deplină pentru binele pe care l-am făcut, dacă ne așteptăm la dreptate deplină în această viață, dacă ne așteptăm ca adevărata noastră valoare să fie evidentă aici.

Suntem chemați la mai mult. Gloria noastră deplină ne așteaptă atunci când vom fi împreună cu Cristos.

Să ne lăsăm pătrunși de Cuvântul lui Dumnezeu, care este lumină și călăuză pe drumul vieții noastre, ca el să ne transforme și într-o zi să putem vedea strălucirea feței lui Cristos!

Pr. Octavian Sescu