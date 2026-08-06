Bărbat atacat de urs într-o zonă împădurită din județul Bacău. Victima a ajuns la spital

Un bărbat a fost atacat de un urs în cursul zilei de 4 august 2026, într-o zonă împădurită din satul Scutaru, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după intervenția autorităților.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, un echipaj de jandarmi a fost redirecționat printr-un apel la numărul unic de urgență 112 către zona împădurită „Dobrele”, unde fusese semnalat incidentul.

La fața locului au intervenit jandarmii, primarul localității și un echipaj medical. Victima a fost coborâtă din zona împădurită de persoanele care o însoțeau, până în zona „Buciaș”, unde a fost preluată de echipajul medical și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Onești pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Conform jandarmilor, ursul s-a retras ulterior în pădure, fără a mai reprezenta un pericol imediat pentru populație.

După încheierea intervenției, forțele de ordine au verificat zona și au desfășurat activități de informare a locuitorilor cu privire la măsurile de prevenire și comportamentul recomandat în cazul întâlnirii cu animale sălbatice.