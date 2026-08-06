Promenada Bistriței va fi inaugurată oficial sâmbătă. Primăria pregătește o zi întreagă de evenimente culturale și sportive

Primăria Municipiului Bacău va inaugura oficial, sâmbătă, 8 august, noua Promenadă a Bistriței, printr-un program de evenimente desfășurate pe parcursul întregii zile, care va include demonstrații sportive, expoziții de artă, tururi ghidate și recitaluri muzicale.

Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, care a precizat că vizitatorii vor putea participa la activități dedicate tuturor categoriilor de vârstă.

Programul va debuta cu o expoziție permanentă alcătuită din 35 de fotografii și lucrări reprezentând municipiul Bacău, reproduceri după creațiile artistului Zidart, care vor rămâne expuse pe promenadă pe tot parcursul anului 2026.

Între orele 08:30 și 11:00, sportivii secțiilor de gimnastică și judo ale CSM Bacău vor susține demonstrații și activități sportive în zona garajului nautic din apropierea Centrului de Cultură „George Apostu”.

Începând cu ora 16:00, publicul va putea vizita, alături de un ghid, muzeul în aer liber al Centrului de Cultură „George Apostu”, unde vor fi organizate expoziții de benzi desenate, grafică și lucrări realizate de elevi în cadrul atelierelor desfășurate la muzeu.

De-a lungul promenadei vor fi expuse și lucrări de pictură, grafică și sculptură realizate de elevii și profesorii Colegiului Național de Artă „George Apostu”.

Programul artistic va continua de la ora 17:00, cu recitaluri de jazz, muzică de cameră, un spectacol susținut de Ansamblul de percuționiști „Spirit” și o demonstrație muzicală la handpan. Seara, între 19:00 și 21:00, atmosfera va fi întreținută de DJ Zvan.

Potrivit primarului, al doilea tronson al Promenadei Bistriței va rămâne deschis pentru plimbări și pentru circulația bicicletelor pe întreaga durată a evenimentului.

Inaugurarea marchează finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte recente de amenajare a spațiului public din municipiul Bacău, autoritățile locale invitând locuitorii să participe la evenimentele organizate cu această ocazie.