Strategia pentru biodiversitate și înlocuirea sistemelor tradiționale de încălzire criticate de deputații AUR

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a votat împotriva proiectului de lege privind aprobarea Strategiei naționale pentru biodiversitate, considerând că documentul nu apără interesele României, ci promovează politici care afectează fermierii și dezvoltarea României.

Deputatul AUR Diana Enache atrage atenția că strategia conține prevederi înșelătoare privind sprijinul acordat agricultorilor și reprezintă încă un pas spre impunerea unor politici de mediu rupte de realitatea din România și a acuzat că aceasta promovează o viziune ideologică, în detrimentul interesului național.

„Acest document nu reprezinta interesele României! Strategia pentru biodiversitate este un document programatic al USR, care susține extremismul ecologic iar modificările operate în comisii nu au reușit sa corecteze problemele de fond ale documentului. Sunt prevederi care mint fermierii, care vor fi afectați în mod direct și foarte grav de acest proiect”.

De asemenea potrivit deputatului AUR, politicile promovate în numele decarbonizării au avut efecte negative asupra economiei și asupra nivelului de trai.

„Tot ceea ce s-a făcut în numele decarbonizării a condus la costuri mult mai mari și a îngropat economia României și nivelul de trăi”, a afirmat Diana Enache.

Diana Enache a criticat înlocuirea sistemelor tradiționale de încălzire cu alternative pe care le consideră mult mai costisitoare pentru populație.

„Se spune că trebuie să migrăm de la soba cu lemne la încălzire sustenabilă. Însă dacă ne uităm în județul Bacău, comune aflate lângă oraș nu sunt racordate la rețeaua de gaz, nu mai vorbim de faptul că e foarte greu pentru populația din mediu rural să își monteze panouri solare. Însă asta nu se spune: statul îți oferă o parte din bani, prin această modalitate nejudicioasă de cheltuire a banului public, pentru a trece de la lemne la un alt tip de combustibil, și nu îți va oferi niciodată diferența pe care trebuie să o plătești lunar”.

„La fel este și standardul stupid de a trece de la centralele individuale pe gaz la centrale electrice de diferite tipuri la care vei plati de trei ori mai mult decat consumul pe gaz inclusiv ajutat de subventie.”

În opinia sa, măsurile promovate sub umbrela decarbonizării favorizează producătorii de echipamente, în timp ce nota de plată este suportată de cetățeni.