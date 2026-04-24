Bărbat din Mărgineni, arestat preventiv pentru că și-ar fi bătut și amenințat nevasta

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mărgineni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au documentat și probat activitatea infracțională a unui bărbat de 34 de ani, din localitate, bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie și amenințare.

Potrivit anchetatorilor, la data de 20 aprilie, în timp ce se afla la domiciliu împreună cu soția sa, în vârstă de 29 de ani, bărbatul ar fi agresat-o și ar fi amenințat-o.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Ulterior, bărbatul a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.