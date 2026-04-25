Incendiu de vegetație uscată în Poiana Sărată; pompierii au intervenit pentru limitarea extinderii focului

Pompierii militari au intervenit vineri după-amiază pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în comuna Oituz, sat Poiana Sărată.

La locul producerii incendiului au fost mobilizate forțe din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău. Au acționat o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială de primă intervenție și comandă din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, precum și o autospecială de stingere destinată intervențiilor în zone de pădure, aparținând Detașamentului de Pompieri Moinești.

La intervenție au participat și membri ai Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Oituz, alături de lucrători ai Ocolul Silvic de Stat Oituz.

Potrivit primelor evaluări, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ două hectare, afectând vegetație uscată, cioate și doborâturi dintr-o pădure de foioase. Echipajele au intervenit pentru localizarea și lichidarea focului, în vederea limitării extinderii acestuia și protejării fondului forestier.

Pe timpul nopții, pentru supravegherea zonei și asigurarea unei intervenții rapide în cazul reaprinderii focului, în dispozitiv a rămas un echipaj format din doi lucrători ai Ocolului Silvic de Stat Oituz.

Sâmbătă dimineață, forțele de intervenție au revenit în zona afectată pentru continuarea acțiunilor de lichidare. La fața locului au intervenit pompieri ai Detașamentului de Pompieri Bacău, cu o autospecială de primă intervenție și comandă și o turbosuflantă. De asemenea, Detașamentul de Pompieri Onești a acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și trei turbosuflante, iar Detașamentul de Pompieri Moinești a intervenit cu o autospecială de primă intervenție și comandă și prim ajutor, un UTV tip buggy și o turbosuflantă.

Pompierii au continuat operațiunile pentru stingerea focarelor existente și eliminarea oricărui risc de reaprindere.

Reprezentanții ISU au reamintit cetățenilor că arderea necontrolată a vegetației uscate este strict interzisă și poate avea consecințe grave asupra mediului și siguranței comunităților.