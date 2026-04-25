Onești: Furnizarea gazelor naturale va fi sistată temporar pe mai multe străzi, luni, 27 aprilie

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi întrerupt temporar luni, 27 aprilie, în municipiul Onești, județul Bacău, pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție, a anunțat compania Delgaz Grid.

Potrivit companiei, alimentarea cu gaz va fi sistată în intervalul orar 09:00 – 13:00 pentru consumatorii de pe străzile Libertății, Saturn și Aurora.

Reprezentanții Delgaz Grid solicită consumatorilor ca, pe durata întreruperii, să închidă toate focurile. După reluarea alimentării cu gaze naturale, aceștia sunt rugați să supravegheze modul de ardere al aparatelor timp de aproximativ 30 de minute, pentru a se asigura că funcționează în condiții normale.

În situația în care este sesizat miros specific de gaz, consumatorii sunt sfătuiți să anunțe imediat dispeceratul de urgență al companiei Delgaz Grid, la unul dintre numerele de telefon:

0800.800.928 – număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă;

– număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă; 0265.200.928 – număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din celelalte rețele de telefonie.

Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește clienților pentru înțelegere și sprijin, precizând că lucrările au ca scop îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.