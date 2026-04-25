IPJ Bacău a lansat campania „Alege lupta corectă”, pentru prevenirea consumului de droguri în rândul liceenilor

Biroul Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a lansat campania de prevenire a consumului și traficului de droguri intitulată „Alege lupta corectă”, destinată elevilor de liceu și orientată spre promovarea unui stil de viață responsabil și echilibrat.

În cadrul inițiativei, a fost realizat un reel de promovare în colaborare cu tineri judoka de la Palatul Copiilor Bacău, coordonați de profesorul-antrenor Dorin Cruceanu. Materialul urmărește să evidențieze importanța alegerilor corecte și rolul sportului ca alternativă sănătoasă și constructivă la tentațiile negative, precum consumul de droguri.

Prin mesajele transmise, campania subliniază că viața este o luptă permanentă pentru a deveni mai bun, mai sănătos și mai responsabil. Reprezentanții poliției arată că sportul îi poate ajuta pe tineri să descopere disciplina, respectul și munca în echipă, valori care contribuie la evitarea alegerilor greșite ce pot avea consecințe grave asupra viitorului.

Polițiștii îi îndeamnă pe elevi, părinți și cadrele didactice să sprijine inițiativa și să promoveze un stil de viață sănătos, bazat pe valori solide și respect față de propria persoană și față de ceilalți.

Potrivit organizatorilor, alegerea unei vieți active și pozitive contribuie nu doar la dezvoltarea personală a tinerilor, ci și la construirea unei societăți mai sigure și echilibrate.

„Alege lupta corectă” este mesajul central al campaniei, care încurajează tinerii să își asume responsabilitatea pentru propriul viitor și să facă alegeri sănătoase.