VIDEO: Parada motocicliștilor

Odată cu venirea sezonului cald și creșterea numărului de motocicliști în trafic, polițiștii rutieri din Bacău au desfășurat o activitate preventivă alături de reprezentanți ai comunității moto, pentru a promova conduita responsabilă pe două roți.

Polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Bacău s-au întâlnit cu membri ai comunității motocicliștilor din municipiu, în cadrul unei acțiuni dedicate prevenirii accidentelor rutiere și creșterii gradului de conștientizare privind riscurile din trafic.

În cadrul discuțiilor, participanții au abordat principalele pericole cu care se confruntă motocicliștii în trafic, dar și importanța adoptării unei conduite preventive, mai ales în contextul în care, în sezonul cald, numărul deplasărilor pe două roți crește semnificativ.

Polițiștii rutieri le-au transmis motocicliștilor mai multe recomandări pentru deplasări în siguranță:

adaptarea vitezei la condițiile de drum și de trafic;

purtarea permanentă a echipamentului complet de protecție;

creșterea vizibilității în trafic și evitarea unghiurilor moarte ale autovehiculelor;

adoptarea unui stil de conducere preventiv, cu anticiparea greșelilor celorlalți participanți la trafic;

respectarea regulilor de circulație;

evitarea conducerii sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Polițiștii atrag atenția că responsabilitatea și prudența în trafic sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor rutiere, mesajul transmis la începutul sezonului moto fiind unul clar: siguranța trebuie să rămână o prioritate pentru toți participanții la trafic.