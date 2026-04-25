Cât de legal este să faci locuri de parcare lânga ferestre?

Am citit știrea cu inceperea de depunere a dosarelor pt atribuirea unui loc de parcare de reședință.

Ok, acum cât este de legal inființarea locurilor de parcare intre blocuri care sunt la o distanță mai mică de 5 m față de ferestrele locatarilor, proprietarilor dacă in Ordinul Ministerului Sănătații, nr 119/2014, acest lucru este total interzis, aceste norme de igienă și sănătate publică sunt obligatorii.

Mai mult, eludând acest ordin, s-a încasat și o sumă de bani, ce in limbaj juridic, se încadrează la însușirea de venituri materiale nemeritate. Art 256 Cod Penal. Pedeapsa este de la 6 luni la 5 ani. Ce spuneți despre asta. Sau este tabuu ? Să nu uităm ca acest abuz în serviciu este în formă continuată.

AT

