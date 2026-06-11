Muzeul de Științele Naturii din Bacău se închide temporar pentru modernizare. Vizitatorii îl mai pot vizita până pe 22 iunie

Muzeul de Științele Naturii din Bacău își va închide temporar porțile pentru public începând cu data de 22 iunie 2026, în vederea derulării unui amplu proiect de modernizare și extindere a spațiilor expoziționale.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții instituției, care au precizat că expozițiile permanente și temporare de la sediul situat pe strada Aleea Parcului nr. 9 mai pot fi vizitate până la această dată.

Potrivit conducerii muzeului, lucrările vor fi realizate printr-un proiect implementat de Consiliul Județean Bacău și au ca scop transformarea instituției într-un spațiu mai modern, mai interactiv și mai atractiv pentru publicul de toate vârstele.

Pe perioada închiderii, vizitatorii vor putea continua să descopere colecțiile și activitățile muzeului în mediul online. Expozițiile sunt disponibile prin intermediul materialelor publicate pe site-ul instituției și pe platformele de socializare.

De asemenea, publicul poate explora muzeul prin intermediul turului virtual disponibil pe site-ul oficial, iar colecțiile și poveștile naturii pot fi accesate și prin aplicația Bloomberg Connects.

Reprezentanții Muzeului de Științele Naturii le-au mulțumit vizitatorilor și colaboratorilor pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor și i-au invitat să urmărească evoluția proiectului de modernizare, care va da naștere unui nou muzeu dedicat științelor naturii în județul Bacău.