Costel Pantilimon, dezamăgit de starea Stadionului Municipal din Bacău: „Sportul din Bacău moare în fiecare zi”

Fostul portar al echipei naționale de fotbal a României, Costel Pantilimon, s-a declarat dezamăgit de starea în care a ajuns Stadionul Municipal din Bacău și de declinul sportului local, într-un interviu acordat Sport.ro.

Pantilimon, care a adunat 27 de selecții la echipa națională, și-a început cariera la Academia Aerostar Bacău, înainte de a se transfera la Politehnica Timișoara, unde a debutat în prima ligă. Ulterior, a evoluat în străinătate la cluburi precum Manchester City, Sunderland, Watford, Nottingham Forest și Deportivo La Coruña, retrăgându-se din activitate în 2021.

Fostul internațional spune că a trecut prin zona stadionului din Bacău și a rămas surprins de starea în care se află arena care a găzduit meciurile fostei echipe FCM Bacău.

„Am avut un eveniment la Bacău și am trecut pe lângă stadion să văd ce se mai întâmplă. Am văzut că e paragină. Nu am intrat, am trecut pe lângă el și m-am dus în parcul din spate, unde înainte era baza sportivă. Am văzut reportaje și arată groaznic, din păcate. E păcat”, a declarat Pantilimon pentru Sport.ro.

Acesta consideră că degradarea stadionului reflectă, de fapt, situația generală a sportului din municipiu.

„Din ce știu eu și din ce am văzut, e clar că sportul din Bacău moare în fiecare zi. Nu mai există interes pentru niciun sport. Inclusiv echipa de handbal care mai rămăsese cât de cât în viață s-a desființat și ea”, a afirmat fostul portar.

Pantilimon a subliniat că declinul sportului local nu poate fi pus exclusiv pe seama autorităților, dar a arătat că lipsa investițiilor și degradarea infrastructurii sportive au contribuit la această situație.

„Nu aș da vina doar pe autorități, dar s-a ajuns în situația în care nu mai este păstrată nici baza liceului sportiv, nici parcul din spatele stadionului, care aducea foarte mulți copii la fotbal. Erau zone unde puteai să joci fotbal. Acum e clar că nu mai există interes pentru investiții în sport”, a spus acesta.

Fostul internațional a amintit că Bacăul era, în anii 2000, un important centru de performanță sportivă, datorită Facultății de Sport și cluburilor locale.

„Bacăul era recunoscut pentru sportivii pe care i-a dat: Narcisa Lecușanu, Andrei Cristea, Florin Lovin sau eu. Erau mulți sportivi care au făcut cinste României. Sportul era principalul promotor al orașului”, a mai declarat Pantilimon.

Potrivit acestuia, în trecut existau generații numeroase de copii care practicau sportul în Bacău, însă interesul pentru dezvoltarea bazei sportive a scăzut semnificativ în ultimii ani.