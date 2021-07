Adrian și Liliana Gârmacea, proprietarii cunoscutului brand de tâmplărie de PVC Barrier, dezvoltat de compania Electric Plus din Bacău, au deschis larg, sâmbătă, 24 iulie, porțile companiei. De dimineață, curtea interioară a acesteia s-a umplut de oameni. Salariații firmei și membrii familiilor acestora au venit la sărbătoarea firmei în care lucrează aici, unii de circa 25 de ani, la cea de a treia ediție a manifestării anuale „Ziua Angajatului”.

Întâmplător sau nu, primul „atelier” care a fost deschis la o asemenea manifestare a fost cel al doamnelor pasionate de prăjituri. Ele s-au străduit să aducă preparate originale și să intre astfel în concursul care le-a fost dedicat, dar să și obțină premiile puse în joc. Organizatorii au anunțat, însă, și Concursul „Premiile Barrier”, pentru salariații care s-au distins în situații deosebite. Au primit, astfel, diplome și cupe cei incluși în categoriile „Misiune imposibilă”, „Super erou” și din categoria „Voie bună”.

„Ziua Angajatului” a fost în acest an la Barrier și un nou prilej pentru a organiza cunoscuta de acum expoziție a colecționarilor din această companie. Cristina Cernat a venit cu bancnote din diferite țări, iar micuțul Dominic a adus dinozauri de jucărie din propria lui „Tabără Cretacică”. Am văzut acolo și alte jucării și păpuși costumate sofisticat, dar și sticluțele de parfumuri de firmă pe care chiar Adrian Gârmacea le tot adună de prin țările pe care le străbate. Și nu putea lipsi din expoziție Iulian Munteanu, zis „Corleone”, cu zeci și zeci de fulare și tricouri adunate din cluburile de fotbal și chiar direct de la fotbaliști. „Sunt pasionat de fotbal și sunt un microbist convins – ne-a spus colecționarul. Echipa mea de suflet este Bayern Munchen, dar rămâne și fosta echipă de fotbal din Bacău. Cele mai prețioase dintre exponatele mele sunt eșarfa «Independent» și fularele cu FCM Bacău”.

Acasă, în familia Barrier

Toți participanții, inclusiv organizatorii evenimentului ne-au declarat că la o asemenea manifestare se simt, întotdeauna, ca în familie – marea familie în care lucrează și în care poți veni să petreci o zi frumoasă cu propria ta familie. Iar „Familia Barrier” numără în prezent peste 600 de membri, specialiști în conceperea și fabricarea tâmplăriei de PVC care au făcut din brandul Barrier unul foarte cunoscut în România și în Europa, iar din firma în care lucrează un lider în acest domeniu.

„Ziua Angajatului – ne-a declarat Adriana Mazilu, de la departamentul Franchize Barrier -, este noi ca atunci când în familie părinții își adună în jurul lor, la masă, copiii. Un prilej în care avem ocazia să discutăm mai mult între noi, să ne spunem care sun părțile bune sau mai puțin bune ale vieții și așa mai departe. De aceea, pentru mine «Familia Barrier» este «acasă», locul unde mă simt ca acasă, unde mă simt valorizată și unde am energia să fac din ce în ce mai multe lucruri bune”.

Și Sergiu Trifan, de cinci ani operator pe un robot industrial în Secția sticlă a întreprinderii băcăuane, anterior fost jandarm, dar și poet prin fire și prin ceea ce scrie frecvent, ne-a spus că de «Ziua Angajatului» se simte și el ca într-o veritabilă familie, în care cel mai mult îi place să socializeze. Iar directorul financiar al firmei, Monica Cristea, vede în această manifestare o tradiție care le permite tuturor celor de la Barrier să se bucure împreună cu toți colegii, dar și cu familiile lor, în alt cadru decât cel de zi cu zi. Alina Berușcă, salariata care se ocupă chiar de relația cu clienții Barrier, vede într-un astfel de eveniment o oportunitate de a cunoaște și familiile propriilor colegi. „Și Barrier – spune Alina – este o familie în comunitatea băcăuană, o familie în care nu te plictisești niciodată. Lucrez aici de șase ani și chiar am speranța ca tot de aici să ajung și la anii de pensie”.

La o astfel de sărbătoare, unul dintre cei care asigură relația de export a brandului Barrier cu Italia, Carmine D’Onofrio, el însuși „un italian vero”, dar care se află în România de doi ani, unde s-a și căsătorit și unde are și un copil, a participat pentru prima oară și ne-a declarat că și el s-a simțit acolo tot ca în familie.

Adrian Gârmacea: „Odată cu creșterea companiei am simțit nevoia să ne întâlnim cu toții în același loc. Avem colegi și în afara țării, dar și în toată țara, care ajung pe aici destul de rar, dar cu atât mai rar vin aici cu familiile lor. Astfel, am statuat o zi a companiei, o zi a angajatului Barrier, în care și familiile colegilor noștri pot vei să cunoască locul nostru de muncă. Avem peste 600 de salariați, dar dorim să creștem acest număr cu încă două sute. Desigur, este din ce în ce mai greu. Dacă în anii din urmă era doar un deficit mare de personal calificat, acum se găsesc greu și cei cu o calificare mai redusă și nu datorită nivelului salarial, pentru că la noi sunt bine plătiți. Noi, însă ne dezvoltăm, iar în ultimii ani am deschis reprezentanțe și în Europa, în Belgia, în Elveția și în Ungaria, pentru că ne dorim să fim un competitor important și pe piața europeană, dar și în țară, unde a crescut numărul franchizelor. Noi vrem să creștem organic, nu precum Făt-Frumos într-o noapte.”