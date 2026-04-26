Polițiștii și jandarmii băcăuani au participat la Târgul de Joburi din Onești, promovând carierele în structurile MAI

Reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul Bacău au participat la Târgul de Joburi organizat în municipiul Onești, unde au prezentat tinerilor oportunitățile de carieră în Poliția Română și Jandarmeria Română.

Standul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a atras numeroși tineri interesați să afle ce presupune o carieră în poliție. Polițiștii au oferit informații despre pașii necesari pentru admiterea în școlile de agenți și în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și despre perspectivele de dezvoltare profesională într-un domeniu dinamic.

Participanții au aflat că profesia de polițist presupune nu doar purtarea uniformei, ci și responsabilitate, spirit de echipă, curaj și implicare în menținerea siguranței comunității.

La eveniment au fost prezenți și jandarmii din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Ștefan cel Mare Bacău, care au oferit consiliere directă tinerilor interesați de o carieră în această structură. Standul instituției a devenit un spațiu de dialog, unde vizitatorii au putut adresa întrebări și au primit explicații despre etapele procesului de recrutare.

Specialiștii în resurse umane au prezentat condițiile pentru întocmirea dosarului de candidat, probele care trebuie susținute și cerințele de admitere în școlile militare ale Jandarmeriei Române. Prezentările au avut un caracter practic, fiind menite să îi ajute pe tineri să își planifice pregătirea și să își contureze un parcurs profesional.

„Ne bucurăm să stăm de vorbă cu voi, să răspundem sincer la întrebări și să vă arătăm ce înseamnă să fii jandarm, un job solicitant, dar plin de satisfacții, în care contează curajul, responsabilitatea și dorința de a ajuta oamenii din comunitate”, a declarat căpitanul Alexandra Dănculea, purtător de cuvânt al instituției.

Reprezentanții structurilor MAI au încurajat tinerii să ia în considerare o carieră în uniformă, subliniind că aceste profesii oferă oportunități de dezvoltare profesională și personală, dar și posibilitatea de a contribui direct la siguranța comunității.