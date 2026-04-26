Fotbal/ Liga 3: Aerostar, victorie importantă la Adjud!

Victorie de șase puncte pentru divizionara C Aerostar Bacău într-un moment crucial. Sâmbătă, în etapa a patra din play-out-ul Seriei 1, „aviatorii” au întrerupt seria neagră din această primăvară, câștigând cu 3-2 pe terenul unei contracandidate la evitarea retrogradării, CSM Adjud. Partida, un adevărat pre-baraj pentru menținerea în Liga 3, a avut o desfășurare plină de întorsături de situație.

Gazdele antrenate de Cristi Popovici au deschis scorul rapid, prin L. Lupu, în min. 2, însă echipa pregătită de Andrei Întuneric a reușit să basculeze rezultatul în favoarea sa, ca urmare a golurilor marcate de Alex Corban (min.70) și Denis Pantelei (76).

Cu trei minute înainte de final, Adjudul a egalat prin S. Săpunaru, dar ultimul cuvânt l-a avut Teo Roman, care, intrat pe teren pe parcursul jocului, a adus victoria Aerostarului în minutul 90 cu scorul de 3-2. În urma acestui important succes, Prențu, Antohi și compania depășesc formația adjudeană și în clasament, urcând pe locul 6. Emoțiile nu sunt încă definitiv risipite, mai ales că de 1 mai Aerostar avea serios de muncit, primind vizita liderei, CSM Vaslui, dar victoria de sâmbătă, venită într-o perioadă de acută criză (fotbalistică și… petrolieră), are valoare de kerosen pentru „aviatori”!

Runda a patra a zâmbit și celorlalte două divizionare C băcăuane. Astfel, „lanterna roșie” a play-out-ului Seriei 1, FC Bacău 2 s-a impus vineri cu 3-1 pe teren propriu contra Gheorgheniului prin golurile marcate de Gabi Păun, Denis Grosu și Matei Scurtu, respectiv Marius Ursu, din penalty, în timp ce în play-off, Viitorul Onești și-a contimnuat parcurs șnur, câștigând cu 2-0 la Blejoi ca urmare a punctelor realizate de Gabi Moței și Denis Botezatu. De notat că oneștenii, neînvinși în play-off, ocupă locul al patrulea într-o serie care și-a schimbat lidera, Cetatea Suceava preluând șefia clasamentului, cu un punct avans față de Șoimii.

Seria 1/ Play-off

Rezultatele etapei a patra : Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Cetatea Suceava 2-3, CS Blejoi- Viitorul Onești 0-2, Sporting Liești- Știința Miroslava 4-0, KSE Târgu-Secuiesc- Șoimii Gura Humorului 2-2.

Programul etapei viitoare/ vineri, 1 mai, ora 18.00 : Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Viitorul Onești, CS Blejoi- Știința Miroslava. Sâmbătă, 2 mai, ora 18.00 : Sporting Liești- Șoimii Gura Humorului, KSE Târgu-Secuiesc- Cetatea Suceava.

Clasament : 1) Cetatea Suceava 22p., 2) Șoimii Gura Humotrului 21p., 3) Sporting Liești 19p., 4) Viitorul Onești 17p., 5) KSE Târgu-Secuiesc 16p., 6) Știința Miroslava 10p., 7) Sepsi 2 5p., 8) CS Blejoi 2p.

Seria 1/ Play-out

Rezultatele etapei a patra : AFC Odorheiu-Secuiesc- CSM Bucovina Rădăuți 2-2, FC Bacău 2- CS Gheorgheni 3-1, CSM Vaslui- ACS USV Iași 2-2, CSM Adjud 1946- Aerostar Bacău 2-3.

Programul etapei viitoare/ vineri, 1 mai, ora 18.00 : Aerostar Bacău- CSM Vaslui, ACS USV Iași. Sâmbătă, 2 mai, ora 18.00 : CS Gheorgheni- CSM Adjud, Bucovina Rădăuți- FC Bacău 2.

Clasament : 1) CSM Vaslui 38 p., 2) AFC Odorheiu Secuiesc 36p., 3) ACS USV Iași 33p., 4) CS Gheorgheni 31p., 5) Bucovina Rădăuți 30p., 6) Aerostar Bacău 29p., 7) CSM Adjud 26p., 8) FC Bacău 2 18p.