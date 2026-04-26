Pompierii intervin în mai multe zone pentru înlăturarea efectelor vântului puternic

Pompierii militari din cadrul ISU Bacău au intervenit, până la această oră, în mai multe localități din județ pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic.

În municipiul Bacău, pe strada Tazlăului, echipajele acționează pentru degajarea unor elemente de acoperiș aflate în pericol de cădere de pe un bloc de locuințe. La intervenție este utilizată o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS).

O altă intervenție are loc pe strada Calea Mărășești din municipiul Bacău, unde pompierii lucrează pentru îndepărtarea unui copac căzut peste un magazin, acționând tot cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

În comuna Tamași, satul Furnicari, pompierii intervin pentru degajarea unui copac prăbușit peste un autoturism, la fața locului fiind trimisă o autospecială de descarcerare.

De asemenea, în municipiul Bacău, pe strada General Gușe, echipajele intervin pentru îndepărtarea unui copac căzut, folosind o autospecială de hidroperforare.

