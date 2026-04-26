Expoziția „Jandarmeria Română 1850–2020”, deschisă la Bacău; activitate dedicată apropierii jandarmilor de comunitate

Reprezentanți ai Jandarmeriei, ai instituțiilor partenere și membri ai comunității au participat vineri la o activitate dedicată consolidării colaborării instituționale și apropierii jandarmilor de cetățeni, organizată în contextul expoziției itinerante „Jandarmeria Română 1850–2020”.

Evenimentul a inclus prezentări informative, discuții interactive și schimburi de experiență pe teme legate de prevenția faptelor antisociale și menținerea ordinii publice. Participanții au avut ocazia să adreseze întrebări și să afle mai multe despre responsabilitățile și misiunile jandarmilor, într-un dialog direct cu reprezentanții instituției.

Organizatorii au subliniat că astfel de întâlniri contribuie la întărirea încrederii reciproce și la îmbunătățirea comunicării dintre instituții și comunitate.

Cu această ocazie, publicul este invitat să viziteze expoziția itinerantă „Jandarmeria Română 1850–2020”, găzduită la Galeria de Artă Alfa, din cadrul Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău.

Expoziția este organizată în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Județean Ștefan cel Mare Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă Alexandru cel Bun și Serviciul Județean Bacău al Arhivelor Naționale.

Vizitatorii pot descoperi piese de patrimoniu, documente, fotografii și uniforme care ilustrează evoluția Jandarmeriei Române, instituție a statului înființată la 3 aprilie 1850. Expoziția oferă o incursiune în istoria acestei structuri și evidențiază rolul jandarmilor în protejarea comunității și menținerea ordinii publice.

Expoziția poate fi vizitată până la 30 aprilie 2026, de marți până duminică, între orele 09:00 și 17:00.