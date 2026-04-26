PNL depune plângere penală privind posibile sesizări false care au blocat dezbaterea taxelor locale pentru 2026

Filiala Bacău a Partidul Național Liberal a anunțat că a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, reclamând posibila folosire de identități fictive sau date false în cadrul procedurii de transparență decizională privind două proiecte de hotărâre ale Consiliului Local.

Potrivit documentului, în procedura de consultare publică pentru proiectele de hotărâre privind taxa de salubrizare pentru 2026 și stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 2026 ar fi fost depuse mai multe propuneri și observații suspecte.

Liberalii susțin că aceste sesizări ar fi fost formulate în numele unor persoane inexistente sau folosind date de contact neconforme cu realitatea, cu scopul de a genera artificial un număr mare de solicitări în procedura de transparență.

Suspiciuni privind sesizări generate artificial

În plângerea penală se arată că analiza seturilor de propuneri ar indica mai multe elemente suspecte, printre care:

texte aproape identice , repetate în mai multe sesizări atribuite unor autori diferiți;

, repetate în mai multe sesizări atribuite unor autori diferiți; utilizarea acelorași adrese de e-mail pentru petenți diferiți;

pentru petenți diferiți; trimiterea propunerilor într-un interval foarte scurt de timp , cu același tip de redactare;

, cu același tip de redactare; numere de telefon inexistente sau nealocate, identificate în urma unor verificări.

Potrivit PNL, aceste elemente ar putea indica o generare artificială de petiții, menită să influențeze procedura administrativă.

Impact asupra dezbaterii publice

În document se arată că Primăria Municipiului Bacău ar fi invocat „numeroasele solicitări” primite din partea cetățenilor ca motiv pentru amânarea dezbaterii publice privind proiectele de hotărâre.

Reprezentanții PNL susțin că, dacă solicitările respective au fost fabricate, atunci procedura de transparență decizională ar fi fost perturbată.

De asemenea, liberalii arată că întârzierea adoptării hotărârilor a avut consecințe pentru contribuabili, întrucât proiectele produceau efecte până la 31 martie 2026, termen până la care se putea acorda bonificația de 10% pentru plata anticipată a taxelor și impozitelor locale.

Posibile infracțiuni invocate

În plângerea depusă la Parchet, PNL solicită verificarea unor posibile infracțiuni, printre care:

fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals ,

, fals informatic ,

, fals privind identitatea ,

, precum și orice alte fapte conexe care ar putea reieși din anchetă.

Liberalii au anexat la plângere mai multe documente și seturi de propuneri depuse în procedura de consultare publică, despre care afirmă că evidențiază tiparele repetitive și datele de contact suspecte.