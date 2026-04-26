Managerul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, Constantin Poiana, distins cu trofeul „România ești TU”

Managerul Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, Constantin Poiană, a fost distins cu Trofeul „România ești TU” în cadrul Gala Națională „România ești TU”, o recunoaștere acordată pentru implicarea constantă și sprijinul oferit comunității locale.

Distincția i-a fost înmânată în cadrul celei de-a VI-a ediții a galei, eveniment care premiază personalități și inițiative ce contribuie la dezvoltarea comunităților și la promovarea valorilor civice.

„Cu recunoștință și emoție, am primit, în cadrul Galei Naționale «România ești TU», trofeul special «România ești TU». Această distincție nu este doar despre mine. Este despre oamenii alături de care construiesc, zi de zi, despre încredere, muncă și credința că putem face mai bine pentru pacienți și pentru comunitate. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături și au crezut în acest drum. Dedic acest moment echipei, familiei și tuturor celor care susțin schimbarea”, a declarat Constantin Poiană.

Trofeul acordat managerului spitalului din Buhuși evidențiază rolul pe care acesta îl are în susținerea sistemului medical local și în consolidarea relației dintre instituția sanitară și comunitate. Organizatorii galei au subliniat că premiul recompensează implicarea directă, leadershipul și contribuția la dezvoltarea serviciilor medicale din zonă.