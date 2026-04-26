Motociclist în stop cardio-respirator după un accident rutier pe Calea Republicii

Pompierii militari din Bacău au intervenit, duminică după-amiază, în municipiul Bacău, pe strada Calea Republicii, în urma producerii unui accident rutier între un autoturism și o motocicletă.

La locul evenimentului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD cu terapie intensivă mobilă (TIM).

La sosirea echipajelor de intervenție, motociclistul se afla în stop cardio-respirator, iar echipajul medical a început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Pe timpul intervenției, pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI), pentru înlăturarea oricărui risc suplimentar.