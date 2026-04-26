Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, învinsă cu 2-0 de Chiajna lui Andrei Cristea

„Alb-roșii” au fost depășiți și în clasament de Concordia, dar rămân la un punct de primul loc în Grupa B cu două etape înainte de final

Etapa a cincea din play-out-ul Ligii 2, derulată sâmbătă, a adus a treia înfrângere pentru FC Bacău în această fază finală a campionatului. Băcăuanii au fost învinși cu 2-0 (1-0) în deplasare, de Concordia Chiajna. Cele două goluri prin care echipa antrenată de Andrei Cristea s-a impus în fața oaspeților au fost marcate de Jipa (min. 45) și Billel Omrani (65).

„Alb-roșii” au mizat pe următoarea formulă în jocul de la Chiajna: Alloj- Bordea (Luncașu), Juric, Coajă, Cimbru- Moise, Albu (Mitrică), Cîrstean- P. Petre (Forisz), A. Pavel (R. Ciobanu), Aftanache (Niță). Prin acest succes, Concordia Chiajna a depășit-o pe FC Bacău și în clasament, preluând șefia Grupei B, cu 40 de puncte.

Băcăuanii coboară pe locul 3, cu 39 de puncte, tot atâtea cât totalizează și ocupanta locului secund, CSM Reșița, învinsă la Dumbrăvița. Runda viitoare, programată pe 2 mai, FC Bacău va susține ultimul joc pe teren propriu, primind vizita Dumbrăviței.

Etapa de final a play-outului se va desfășura pe data de 9 mai, atunci când băcăuanii vor evolua în deplasare, contra Șelimbărului.