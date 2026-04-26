Incendiu devastator într-un sat din Soveja. 32 de gospodării afectate, sute de salvatori mobilizați

Un incendiu de amploare izbucnit duminică dimineață în comuna Soveja, satul Rucăreni, a afectat 32 de gospodării, zeci de persoane fiind evacuate, iar multe dintre ele rămânând fără locuințe.

Potrivit autorităților, incendiul a fost semnalat în jurul orei 10:00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, care anunța izbucnirea focului la o locuință. La fața locului au intervenit inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Punctului de Lucru Soveja și al Stației de Pompieri.

La sosirea primelor echipaje s-a constatat că flăcările cuprinseseră deja trei gospodării, existând un risc major de propagare la construcțiile învecinate. Din cauza dezvoltării rapide a incendiului și a rafalelor puternice de vânt, capacitatea operațională a fost suplimentată progresiv.

În prezent, la locul intervenției acționează 13 autospeciale de stingere cu apă și spumă, șapte autospeciale pentru muncă operativă, trei microbuze pentru transportul personalului, două echipaje SMURD și 228 de pompieri militari.

Intervenția se desfășoară în sistem integrat, fiind mobilizați și peste 30 de polițiști și aproximativ 160 de jandarmi, care sprijină evacuarea persoanelor, fluidizarea traficului rutier, facilitarea accesului autospecialelor de intervenție, menținerea ordinii publice și protejarea bunurilor cetățenilor.

La intervenție participă și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din localitățile limitrofe.

Echipajele SMURD au acordat primul ajutor calificat pentru cinci persoane – patru cu atacuri de panică și una cu o plagă la membrul superior stâng. Două dintre victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Pentru eficientizarea misiunii și menținerea capacității de intervenție în zonă, forțele locale au fost suplimentate cu zece autospeciale de stingere și o unitate de terapie intensivă mobilă din județele învecinate: două autospeciale de la ISU Bacău, două de la ISU Buzău, două de la ISU Brașov, două de la ISU Covasna și două autospeciale, plus o unitate TIM, de la ISU Galați.

Potrivit autorităților, incendiul a fost localizat, iar pompierii continuă intervenția pentru lichidarea tuturor focarelor și limitarea extinderii flăcărilor la alte imobile.