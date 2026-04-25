Judo: Băcăuanca Iasmina Farauanu, campioană națională școlară U18

În paralel cu această nouă reușită, judoka antrenați de Constantin Manole și Lavinia Bălan la SCM-PC au bifat șase podiumuri la turneul internațional „Alina Dumitru”

Ce urmează după titlul de campioană a României U18 la judo? Natural, cel de campioană națională școlară la aceeași categorie de vârstă. Băcăuanca Iasmina Farauanu leagă, în modul cel mai natural, succesele de top. Iasmina și-a făcut, ca întotdeauna, bine temele, astfel încât a bifat o nouă medalie de aur în acest an.

Sportiva antrenată de Constantin Manole și Lavinia Bălan la SCM Bacău, componentă a lotului național olimpic s-a laureat, recent, campioană națională școlară Under 18 la Onești în limitele categoriei 70 kg, completându-și astfel seria impresionantă de realizări.

În paralel, alți șase judoka pregătiți de Constantin Manole și Lavinia Bălan la SCM- Palatul Copiilor Bacău au urcat pe podium la prestigiosul turneu internațional de judo „Alina Dumitru”. La competiția ce poartă numele campioanei olimpice din 2008, Bianca Ostahie și Isidora Cojocaru au cucerit aurul la 63 kg, respectiv 44kg, Ștefan Ciobanu și Rareș Mihalcea au obținut medalille de argint la 81 kg, respectiv 73 kg, în timp ce Paula Farauanu și Tudor Palade s-au situat pe treapta a treia a podiumului la categoriile de greutate 57 kg, respectiv 81 kg.

„Ținem să îi felicităm pe toți sportivii noștri pentru rezultatele obținute, demonstrând abilități fizice și tehnice, multă muncă și dăruire și dorința de a deveni tot mai buni de la o competiție la alta”, au declarat cei doi antrenori băcăuani Constantin Manole și Lavinia Bălan.