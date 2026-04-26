Scriitorul-călător Doru Ciucescu, bilanț literar impresionant: 48 de cărți de călătorie și 142 de țări vizitate

Scriitorul și călătorul român Doru Ciucescu a prezentat un bilanț al activității sale literare și exploratorii, marcat de publicarea a 48 de cărți de călătorie și de experiențe acumulate în 142 de țări de pe toate continentele.

Autorul este considerat unul dintre cei mai prolifici scriitori-călători contemporani, fiind primul autor român care a parcurs și a documentat călătorii pe toate cele șapte continente. De asemenea, el a realizat un survol complet al Pământului cu avioane de pasageri, performanță consemnată în 2020.

Potrivit datelor prezentate, cărțile sale de călătorie acoperă experiențe pe toate continentele și în mai multe regiuni maritime ale lumii. Dintre cele 48 de volume, opt sunt dedicate Africii, printre care „Mâncătoarele de ruj de buze din Casablanca” și „Angola, Mozambic, de la Oceanul Atlantic la Oceanul Indian”. Alte volume explorează Asia, America de Nord și de Sud, Europa sau Australia, dar și spații mai puțin accesibile, precum Antarctica.

Lucrările sale includ descrieri de călătorii în zone precum Kenya, Namibia, Bhutan, Nepal, Argentina, Brazilia, Norvegia sau Islanda, dar și în arhipelaguri din Oceanele Atlantic, Indian și Pacific.

În total, itinerariile documentate de autor cuprind 142 de țări, repartizate pe toate continentele și în mai multe regiuni oceanice. Cele mai numeroase destinații sunt în Europa (41 de state), Asia (peste 20 de state) și Africa (21 de state).

Pe lângă activitatea editorială, Doru Ciucescu a parcurs peste 1.064.000 de kilometri cu avioane de pasageri, călătoriile sale fiind reflectate în volume care combină relatarea de teren, observația culturală și analiza geopolitică.

Scriitorul este și inițiatorul mișcării literare „Comunicarea Cunoștințelor prin Dialoguri Dirijate cu Interlocutori Avizați”, lansată în 2024, proiect care își propune valorificarea experienței de teren a autorilor și specialiștilor prin dialoguri tematice.

Prin activitatea sa editorială și exploratorie, Doru Ciucescu și-a construit un profil distinct în literatura de călătorie, contribuind la popularizarea diversității culturale și geografice a lumii în spațiul literar românesc.