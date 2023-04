Primii campioni la Cercul de șah „Tigran Petrosian” din Bacău

Ediția I a „Cupei Tigran Petrosian la șah”, organizată duminică, 2 aprilie, de Sucursala Bacău a Uniunii Armenilor din România (UAR) și Asociația Clubului Sportiv Regional de Șah „Nord Est”, și-a desemnat câștigătorii. Dintre cei 53 de participanți, copii între 8 și 14 ani, între care și multe fete, pe podium au urcat 15 competitori.

La eveniment au fost prezenți și viceprimarul Liviu Miroșeanu, consilierul județean Ilie Bîrzu, Dănuț Voicu și Petru Done – președintele, respectiv secretarul Filialei Bacău Cultul Eroilor, Mihaela și Ulrich Brunhuber – de la Forumul Democrat al Germanilor din Bacău, dar și Gheorghe Pirici, președintele Clubului de Șah „Balta Albastră”.

Concursul a fost deschis de amfitrionul manifestării, președintele Sucursalei UAR, carismaticul Vasile Agop, care i-a prezentat pe Costică Lupușoru – președintele Clubului de șah Nord-Est și pe Jan Negruț – instructor și arbitru șef al întrecerii sportive și a vorbit despre parteneriatul încheiat de Sucursala UAR cu Clubul Sportiv Regional de Șah „Nord Est” pentru organizarea de competiții și pentru instruirea copiilor și amatorilor de șah. „Am înființat aici Cercul de șah Tigran Petrosian – a spus Vasile Agop – și am convenit, prin parteneriatul încheiat între Sucursală și Clubul Nord-Est, să promovăm interesul pe care societatea civilă îl are pentru educația copiilor și tinerilor prin jocul de șah. Și nu întâmplător cercul de șah poartă numele celui mai mare maestru șahist de etnie armeană”. Vasile Agop a explicat și ce vor întreprinde cei doi semnatari ai parteneriatului și a încheiat cu un portret al marelui maestru mondial Tigran Petrosian.

Inițiativa organizării Cercului de șah și a turneelor „Tigran Petrosian” a fost apreciată și de viceprimarul Liviu Miroșeanu și de consilierul județean Ilie Bîrzu. Despre concurs și despre activitatea cercului de șah a vorbit și președintele Costică Lupușoru. Iar prevederile din Regulamentul concursului au fost reamintite, firesc, de arbitrul-șef Jan Negruț.

Podiumul concursului

La categoria U8 (Under 8 – copii sub 8 ani) câștigătorii au fost Petru Lupeș (locul 1), Parascheva Pîslariu (2) și Eduard-Ștefan Buhosu (3). La categoria U10 au urcat pe podium Pavel Elisei (1), Teodora Stanciu (2) și Diodor Casian Aimanu (3). La categoria U12 câștigătorii au fost Damian David (1), Alexandru Pintilescu (2) și Mihai-Vlad Pânzariu (3). La categoria U14 au câștigat Marian-Alin Lucaci (1), Adelin Rusu (2) și Ștefan Căsăneanu (3). Iar la categoria „Fete” – Maria Pâslaru (1), Amalia-Carmen Cristea (2) și Alexia-Ioana Dragomirescu (3). Ei au reprezentat Clubul de Șah Regional Nord-Est (Bacău), Palatul Copiilor din Piatra Neamț, CSM Moinești, Cercul Gambit Bacău și Hobby Club Bacău.

Premianților le-au fost înmânate cupe și medalii, dar au primit și surprize dulci și muzicale de la Filiala Cultul Eroilor, înmânate de președintele Dănuț Voicu.

Costică Lupușoru: „Clubul nostru a fost înființat în anul 2014 în Bacău și are 145 de sportivi legitimați, dintre care 90 au sub 18 ani. Clubul organizează două-trei concursuri oficiale pe an, dar și alte concursuri pentru copii și șahiști amatori. În cei aproape zece ani ai săi, clubul a obținut și un titlu de vicecampion pe echipe la categoria U14 și numeroase premii în concursurile organizate local sau regional. Recent, în club s-au înscris și trei maeștri, doi tineri și unul național – Emanuel Chifor, George Pavăl și Matei Axinte. Cu protocolul pentru organizarea turneelor „Cupa Tigran Petrosian” avem gânduri mari și sperăm ca această colaborare să fie un imbold în dezvoltarea interesului pentru șah în Bacău. Aici sperăm să putem organiza concursuri odată la două luni.”