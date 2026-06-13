Premieră medicală în județul Bacău: prima intervenție ERCP, realizată cu succes la Spitalul Municipal Onești

Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” din Onești a anunțat realizarea primei intervenții de tip ERCP (Colangiopancreatografie Retrogradă Endoscopică) efectuate cu succes în județul Bacău, marcând o premieră pentru sistemul medical local și regional.

Potrivit reprezentanților unității medicale, procedura a fost realizată la un pacient diagnosticat cu cancer pancreatic, care prezenta o obstrucție a căilor biliare provocată de formațiunea tumorală. În urma intervenției, medicii au efectuat drenajul endoscopic al căii biliare prin montarea unui stent, fără a fi necesară o operație chirurgicală deschisă.

Intervenția a fost coordonată de medicul specialist gastroenterolog dr. Pompiliu Barbu și a avut ca scop restabilirea drenajului biliar, reducerea icterului sever și protejarea funcției hepatice, astfel încât pacientul să poată continua tratamentul oncologic în condiții de siguranță.

Procedura a fost efectuată în sala de angiografie a spitalului de o echipă multidisciplinară formată din dr. Pompiliu Barbu, medicul rezident gastroenterolog dr. Ana Asmarandei, medicul ATI dr. Diana Ciornea, precum și asistenții medicali Laura Abageru, Andreea Bălănescu și Nelu Ambrose.

Reprezentanții spitalului subliniază că, până în prezent, pacienții din județul Bacău care aveau nevoie de o astfel de procedură erau transferați către centre medicale specializate din Iași sau București. Odată cu introducerea acestei intervenții la Onești, accesul la tratamente complexe devine mai rapid și mai apropiat de domiciliul pacienților.

Conducerea unității medicale apreciază că această realizare va contribui la reducerea timpilor de așteptare, la creșterea accesului la servicii medicale de înaltă performanță și la îmbunătățirea șanselor de recuperare pentru pacienții din Onești, județul Bacău și întreaga regiune.