Consiliul Local Bacău, chemat să aprobe o garanție financiară pentru contractul de gaze al Thermoenergy

Pe ordinea de zi a Consiliului Local Bacău se află un proiect de hotărâre prin care aleșii locali sunt chemați să mandateze reprezentanții municipiului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group SA pentru aprobarea constituirii unei ipoteci mobiliare asupra unor creanțe rezultate din contractul de furnizare a gazelor naturale.

Potrivit documentelor care însoțesc proiectul, solicitarea a fost transmisă Primăriei Bacău de către Thermoenergy Group SA, operatorul serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică din municipiu. Compania a încheiat în aprilie 2026 un contract de furnizare a gazelor naturale cu Tinmar Energy SA, iar furnizorul a cerut acordul pentru utilizarea creanțelor rezultate din acest contract drept garanție în favoarea băncii sale finanțatoare, UniCredit Bank SA.

Concret, proiectul prevede mandatarea reprezentanților municipiului să voteze în AGA aprobarea garantării creditului contractat de Tinmar Energy SA prin facturile emise către Thermoenergy Group SA, ceea ce implică instituirea unei ipoteci mobiliare asupra creanțelor rezultate din contractul de furnizare a gazelor naturale.

Inițiatorii arată că aprobarea este necesară deoarece, potrivit Actului Constitutiv al societății, operațiunile care presupun acordarea unor garanții trebuie aprobate atât de Consiliul de Administrație, cât și de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pe baza unui mandat expres acordat de acționarul unic, Municipiul Bacău, prin hotărâre a Consiliului Local.

În referatul de aprobare se subliniază că măsura este importantă pentru asigurarea combustibilului necesar furnizării energiei termice în sistem centralizat și pentru menținerea continuității serviciului public de termoficare în municipiul Bacău.

Proiectul urmează să fie dezbătut și supus votului consilierilor locali, iar, în cazul aprobării, reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA vor primi mandatul necesar pentru exprimarea votului în conformitate cu hotărârea Consiliului Local.