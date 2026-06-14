Duminica a XI-a din Timpul de Peste An

Evanghelia Duminicii a XI-a din Timpul de Peste An ne prezintă chemarea pe care Isus o adresează celor doisprezece apostoli și trimiterea lor în misiune: „Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul lui!” (Mt 9,37-38).

Dar care este acest secriș? Fragmentul evanghelic începe cu precizarea că Isus, văzând mulțimile, „i s-a făcut milă de ele, căci erau istovite şi părăsite, ca nişte oi care nu au păstor”. „Secerișul” înseamnă această mulțime de oameni, mulțimea istovită, părăsită, fără păstor.

La acest seceriș, Isus îi cheamă pe cei doisprezece apostoli și le încredințează o misiune extraordinară: „Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli!” Lipsit de bunuri materiale, Isus nu a voit să fie lipsit și de prieteni: și-a ales 12 apostoli, 72 de ucenici și mulți alții dispuși să împărtășească cu el compasiunea și milostivirea sa. Și le-a dat puterea de a vindeca, de a șterge lacrimile, de a ușura durerile oamenilor.

Și această misiune este gratuită: „În dar ați primit, în dar să dați”. Am primit în dar iubirea și iertarea lui Dumnezeu. Iar cine a experimentat această iubire poate apoi să o împărtășească și altora.

Cristos ne-a ales și ne-a chemat și pe noi, ca să fim aproapele celor care suferă. Isus a pus în mâinile noastre fragile puterea sa. El ne cheamă pe noi, are încredere în noi, oameni slabi și fragili. Dar așteaptă și răspunsul nostru, dacă suntem dispuși să primim slujirea sa.

Isus străbătea toate cetățile și satele, predicând apropierea Împărăției lui Dumnezeu, vindecând orice boală și orice suferință. Această misiune ne-o încredințează și nouă: să vestim că Dumnezeu este aproape de toți cei cu inima rănită.

Asemenea lui Cristos, avem această misiune: să fim plini de milă față de cei care suferă, să ne îngrijim de cei bolnavi, care se află în durere, să avem milă față de cei istoviți și pierduți.

Ascultând numele celor Doisprezece apostoli, suntem invitați să ne identificăm și noi printre ei, să răspundem la chemarea lui Isus și să ne angajăm în această misiune, fiind conștienți că El ne cheamă și astăzi să le vorbim oamenilor despre iubirea lui Dumnezeu.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă