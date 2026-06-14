Primăria Bacău propune un nou regulament pentru activitățile comerciale din municipiu

Consiliul Local Bacău va dezbate un proiect de hotărâre prin care ar urma să fie aprobat un nou regulament privind desfășurarea activităților comerciale pe raza municipiului, document care va înlocui actualul regulament aflat în vigoare din anul 2021.

Potrivit proiectului inițiat de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, noul regulament stabilește normele tehnice, comerciale și juridice aplicabile tuturor activităților economice, serviciilor și activităților de producție desfășurate în municipiul Bacău, din perspectiva urbanismului comercial și a esteticii urbane.

Documentul introduce definiții și reguli actualizate pentru numeroase forme de comerț, inclusiv comerțul stradal, comerțul ambulant, terasele sezoniere, automatele de tip vending, easybox-urile, comerțul de întâmpinare și alte activități economice desfășurate pe domeniul public sau privat al municipiului.

Printre prevederile importante se numără obligativitatea obținerii unei autorizații de funcționare sau de amplasare pentru majoritatea activităților comerciale, condiții stricte privind întreținerea fațadelor, vitrinelor și spațiilor din jurul unităților comerciale, precum și respectarea normelor privind zgomotul, salubritatea, siguranța la incendiu și conviețuirea socială.

Regulamentul prevede și măsuri pentru combaterea comerțului ambulant neautorizat, care este interzis pe raza municipiului, cu excepția activităților desfășurate în cadrul evenimentelor aprobate de autoritățile locale și pentru care sunt emise autorizațiile necesare.

De asemenea, operatorii economici vor avea obligația să afișeze autorizațiile de funcționare, să respecte programele declarate de funcționare și aprovizionare și să mențină curățenia în jurul spațiilor pe care le utilizează. În cazul încălcării repetate a regulilor, autorizațiile pot fi suspendate sau retrase.

Proiectul stabilește că noul regulament va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bacău, urmând să abroge Hotărârea Consiliului Local nr. 161/2021 și modificările ulterioare.