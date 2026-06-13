Zeci de băcăuani au alergat în pijamale, noaptea trecută

Athletic Park Bacău a găzduit unul dintre cele mai inedite evenimente sportive organizate în municipiu, „Pijamale Run”, o alergare recreativă desfășurată într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, care a reunit participanți de toate vârstele.

Evenimentul a avut loc în intervalul orar 22:00–23:00, când pista de alergare a fost animată de zeci de persoane îmbrăcate în pijamale colorate, cu modele și imprimeuri dintre cele mai diverse. Participanții au ales să alerge, să meargă sau pur și simplu să se bucure de mișcare în propriul ritm, fără caracter competitiv și fără cronometrare.

Organizatorii au pus accentul pe promovarea unui stil de viață activ și pe crearea unui cadru în care sportul să fie asociat cu relaxarea, socializarea și buna dispoziție. Aspectul inedit al evenimentului a transformat pista de atletism într-un spectacol al culorilor și al energiei pozitive.

După încheierea alergării, participanții au rămas la Athletic Park pentru tombola cu premii, festivitatea de premiere și realizarea fotografiilor de grup. Premiile-surpriză oferite de organizatori au fost primite cu entuziasm și au contribuit la atmosfera festivă a serii.

Reprezentanții Athletic Park au apreciat succesul evenimentului și implicarea comunității, subliniind că „Pijamale Run” a demonstrat încă o dată că sportul poate fi practicat într-un mod accesibil și distractiv, reunind oameni de toate vârstele în jurul aceleiași pasiuni pentru mișcare.

Organizatorii au mulțumit tuturor participanților și au transmis că astfel de inițiative contribuie la consolidarea spiritului comunitar și la promovarea activităților sportive în municipiul Bacău.