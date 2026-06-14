Bacău: Cinci plase monofilament, confiscate pe Siret și lacul Răcăciuni. Un suspect, cercetat pentru braconaj piscicol

Reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Bacău, în colaborare cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, au desfășurat o acțiune de combatere a braconajului piscicol pe râul Siret și lacul de acumulare Răcăciuni.

Potrivit AJVPS Bacău, în zona localității Gioseni, în apropierea unui stâlp de înaltă tensiune, au fost identificate și extrase cinci plase monofilament amplasate ilegal în apă. Plasele ar fi fost instalate de trei persoane care foloseau o barcă pneumatică.

În timpul intervenției, una dintre persoanele implicate a încercat să fugă de la fața locului, însă a fost prinsă de echipele de control. Pe numele acesteia au fost întocmite documentele necesare pentru cercetarea infracțiunii de braconaj piscicol.

Celelalte două persoane suspectate că participau la activitatea ilegală au reușit să se sustragă, fugind prin vegetația din zonă.

„Și de această dată, buna cooperare dintre instituții a dat roade”, au transmis reprezentanții AJVPS Bacău, care au mulțumit Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău pentru sprijinul acordat în cadrul acțiunii.

Asociația face apel către pescarii sportivi să sesizeze autorităților orice cazuri de braconaj piscicol observate pe apele din județ, subliniind că protejarea resurselor piscicole reprezintă un obiectiv comun al instituțiilor și comunității de pescari.